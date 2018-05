Bienvenue dans la jungle du travail

Temps de lecture: 2 min

Depuis près de vingt ans et l’explosion du numérique, le monde du travail mute, les besoins des entreprises se complexifient et les envies des salariés évoluent. Les annonces, elles, ne changent guère. Impersonnelles, calibrées, elles font écran entre les recruteurs et les candidats au lieu d’aider, les uns à communiquer sur ce dont ils ont besoin, les autres à appréhender les entreprises sur le sens qu’elles insufflent à leurs projets.

Bref, trouver un emploi rime plus souvent avec grosse galère que belle carrière. C’est de ce constat d’inadéquation et de déséquilibre entre l’offre et la demande, que Bertrand Uzeel et Jérémy Clédat ont eu l’idée d’une start-up novatrice, tout à la fois média, guide, tuteur et plateforme de recrutement : Welcome to the Jungle.

Un monde professionnel en mutation

À la lecture des offres d’emploi sur Internet, le problème saute aux yeux. Le décalque des annonces, toutes semblables, quel que soit le poste à pourvoir, et opaques quant à la réalité de l’entreprise recruteuse, permet d’imaginer le découragement des candidats.

Pourtant les besoins des entreprises n’ont cessé d’évoluer, en parallèle à l’arrivée de nouveaux postulants sur le marché du travail. Pour se déplacer dans cette «jungle», a priori hostile, le site Welcome to the Jungle propose des «portraits d’entreprises» : interviews de divers collaborateurs, vidéos et photos présentant les espaces de travail, synthèse de «l’esprit» du groupe, … Autant d’informations difficilement trouvables et pourtant ô combien signifiantes pour une candidature.

Être guidé (offres d’emploi profilés), conseillé (l’article «comment candidater spontanément» par exemple), inspiré (des vidéos où une personne présente son poste, ses missions, ses engagements), telles sont les pistes pour aider le candidat à intégrer la bonne «tribu», mais aussi pour l’accompagner plus globalement dans sa vie professionnelle.

L’approche média à travers de nombreux contenus (articles web, magazines print, podcasts, web-séries…), et en particulier la vidéo, une immense nouveauté dans le domaine de la recherche d’emploi, installe une dynamique, nourrit la curiosité et démultiplie la capacité de Welcome to the Jungle à parler du travail autrement.

Une infinité de singularités

Si l’ambition du site est d’assister le candidat pour trouver le job et l’entreprise qui lui correspondent, le média Welcome to the Jungle va plus loin et souhaite accompagner une nouvelle relation au travail. Apporter de l’information, ouvrir des perspectives, questionner le sens que l’on donne à sa vie professionnelle.

Ainsi, il n’en oublie pas la diversité des parcours et la singularité de chaque profil, aussi unique soit-il. Cette volonté de mettre en lumière des itinéraires atypiques s’incarne dans le projet La Gueule de l’emploi.

Série documentaire où le professionnel et le personnel s’imbriquent, La Gueule de l’emploi rend hommage à des individus au CV non conventionnel qui, à force de ténacité, de passion et d’espoir, ajoutent à leur métier du sens, de la valeur, un supplément d’âme.

Charlotte de Vilmorin, patronne en fauteuil roulant, a développé Wheeliz un site de location de voitures équipées entre personnes handicapées. Youssouf Fofana, ancien conseiller bancaire, est devenu le créateur de la marque vestimentaire Maison Château Rouge. Ahmad Habibi, réfugié politique afghan, suit des études pour devenir Web développeur. Elliot Lepers, designer politique, a conçu Amazon Killer, une application qui suggère aux utilisateurs du célèbre site de e-commerce, la librairie la plus proche de chez eux pour acquérir le livre convoité sur le net.

Autant de trajectoires non rectilignes où le travail transcende sa dimension utilitariste pour toucher à une fonction d’intégration tant sociale que sociétale. Autant de témoignages qui rappellent que le travail peut libérer, que la jungle apparente à laquelle il ressemble peut aussi s’envisager comme une invitation à devenir ce que nous voulons être.