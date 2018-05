Comment survivre dans Fortnite quand on est vieux et lent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Fornite est le jeu dont tout le monde parle: vos enfants y jouent, vos amis s’en plaignent et les médias se pâment devant son succès phénoménal. Ce jeu de survie est basé sur la mécanique du last man standing. Une règle simple, être le dernier à survivre, peu importe le moyen, en éliminant les joueurs adverses (ou en les laissant s'entre-tuer, mais c'est un brin ennuyeux).

Ce battle royale peut être difficile à appréhender, surtout pour les débutants. Avec plus de 150 millions de joueurs dans le monde (toutes plateformes confondues), bon nombre de personnes n’osent tenter l’expérience par peur de ne pas survivre plus de trente secondes ou de se faire traiter de noob (néophyte).

Si vous êtes du genre courageux et que vous souhaitez tenter l'expérience Fortnite (et enfin comprendre pourquoi ce jeu plaît autant à vos enfants), ne vous inquiétez pas, Keith Stuart –journaliste spécialisé dans les jeux vidéo et avide gamer, a quelques conseils pour vous. Votre première partie durera sans doute quelques secondes, mais vous progresserez rapidement en le suivant. En voilà 5 sur les 13 dispensés dans son article.

1. Le bus est votre ami

Si vous voulez survivre assez longtemps dans le jeu pour collecter des armes et des ressources, essayez de rester dans le bus (vous commencez la partie à bord d'un bus) un maximum de temps avant de vous parachuter. Ainsi, vous pourrez atterrir près de la côte (un endroit habituellement peu fréquenté par les autres joueurs) et avoir quelques minutes pour chercher une arme.

2. Prendre de la hauteur

Essayez d'atterrir sur le toit d’une maison directement après le parachutage: la hauteur vous donnera un avantage stratégique. La proximité avec une maison offre aussi plus de chance de trouver des armes et des loot (butins). Votre pioche (que vous avez en votre possession à chaque début de partie) vous sera utile pour fouiller chaque recoin de la maison.

3. Construire pour mieux survivre

Si vous réussissez à survivre un peu, essayez d’explorer les bois afin de collecter des ressources précieuses à la construction: bois, brique et métal. Vous pourrez ensuite construire des protections et ou des tours pour échapper le plus longtemps possible aux autres joueurs. Cet aspect stratégique de Fortnite est essentiel pour espérer (un jour) se rapprocher du top 5.

4. S'entraîner à Tilted Towers

Si vous voulez vous entraîner au combat, il y a rien de mieux que Tilted Towers. Situé en plein centre de la carte, cet endroit est prisé par les joueurs –notamment dû à la grande quantité de loot: vous êtes sûrs de tomber sur un de vos 99 rivaux.

The Guardian rappelle que Fortnite a un système de visée très particulier: si vous êtes loin de votre cible, il faudra placer votre viseur juste au-dessus de sa tête pour l'atteindre.

5. Ajuster les commandes du jeu

Certains joueurs trouvent que les commandes du jeu sont beaucoup trop sensibles. Un simple mouvement de souris ou de joystick peut entraîner votre mort. Vous pouvez vous rendre dans le menu et ajuster la sensibilité à votre guise. Il vous est aussi possible de changer les commandes pour les adapter à votre style de jeu: axé sur le combat ou la construction.

La suite de ces conseils est disponible sur The Guardian. À vos manettes et à vos souris, il est temps de vous parachuter dans le monde de Fornite.