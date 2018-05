Combien de personnes sont tuées par des volcans?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Tous les ans, une soixantaine de volcans entrent en éruption. En ce moment, les Hawaïens voient la lave s'écouler du Kilauea. Si la situation semble à peu près sous contrôle, ce n'est pas toujours le cas; certaines éruptions ont fait de très nombreuses victimes. Combien environ? La BBC s'est penchée sur la question.

Grâce à des reportages dans les médias, à des archives publiques ou encore à des documents historiques, le site britannique a estimé que depuis l'an 1500, les volcans avaient tué environ 280.000 personnes. Seulement six éruptions auraient été fatales à plus de 60% de ces victimes, a calculé la BBC. Beaucoup de volcans en éveil sont donc restés inoffensifs, du moins pour l'homme.

Parmi les éruptions les plus meutrières, on peut citer celle du lac Nyos, au Cameroun; en 1986, ce lac de cratère volcanique a fait plus de 1.500 morts, intoxiqués pour la plupart au gaz carbonique. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas souvent la lave brûlante qui se révèle fatale, car elle progresse lentement, détaille la BBC. À l'inverse, les «lahars» peuvent s'avérer extrêmement dangereux: ces coulées de boues, mêlées à des débris d'arbres ou même de maisons, ont notamment fait des ravages en Colombie, en 1985. De la même manière, c'est aux «écoulements pyroclastiques», et non à la lave, que l'on doit la disparition de Pompéi; ce sont des avalanches brûlantes qui mélangent de la vapeur d'eau, des gaz, mais aussi des pierres et des cendres... Ils s'écoulent à toute allure, pouvant tout dévaster sur leur passage.

Dans le monde, environ 1.500 volcans sont toujours actifs, étalés dans 81 pays. 800 millions de personnes vivent dans un rayon de moins de 100 kilomètres de ces cratères, soit «à portée de main des risques mortels en cas d'éruption», signale la BBC. Heureusement, la quasi totalité des volcans sont aujourd'hui surveillés, au moins par satellite, ce qui permet de détecter les activités anormales. Néanmoins, «tous les deux ans environ, un volcan qui ne s'était jamais réveillé entre en éruption», constate la BBC.