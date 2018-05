De plus en plus de jeunes filles abandonnent l'école au Cachemire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Sunday Guardian

Au Nord de l'Inde, dans l'État de Jammu-et-Cachemire, le nombre de jeunes filles qui cessent d'aller à l'école a grimpé durant l'année 2016-2017, rapporte le Sunday Guardian. En cause, le récent regain des tensions dans cette région, disputée depuis plus de 70 ans entre l'Inde et le Pakistan.

L'année dernière, le taux moyen d'abandon scolaire à Jammu-et-Cachemire a augmenté par rapport à 2015-2016, atteignant les 10,5%. Mais les jeunes filles semblent davantage touchées par ce phénomène: 11,3% d'entre elles ont quitté l'école en 2016-2017, révèle un représentant du ministère de l'Éducation.

Selon les premières enquêtes de l'institution, cette hausse résulterait principalement de la reprise du conflit dans la région, depuis l'automne 2016. Certaines écolières ont en effet cessé de se rendre en classe parce qu'un membre de leur famille avait été blessé, ou parce que leurs parents ne voulaient plus les laisser y aller, liste le Sunday Guardian. «Nous avons peur d'aller à l'école ou à l'université, témoigne une étudiante, et nos parents s'inquiètent davantage de notre sécurité que de notre éducation.»

En outre, durant ces derniers mois, entre les couvre-feux et les grèves, de nombreuses écoles de la vallée du Cachemire ont gardé leurs portes fermées la majeure partie du temps. Le ministère de l'Éducation se dit inquiet de la situation, et assure vouloir trouver les moyens pour remettre ces jeunes filles sur le chemin de l'école.

Selon France Culture, 2017 a été l'année la plus meurtrière pour le Cachemire en dix ans.