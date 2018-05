Suivez ces conseils si vous voulez décrocher un stage

Temps de lecture: 4 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Comment faire une demande de stage? »

La réponse de Mario Peshev, PDG de DevriX:



Où envoyer votre candidature pour un stage? Faut-il cibler une entreprise ou opter pour l’approche éparpillée?

L’approche ciblée



Si vous avez un intérêt tout particulier pour une entreprise locale et souhaitez rejoindre son équipe, différentes options s’offrent à vous:



Consultez la liste des postes à pourvoir: cela semble évident, et pourtant, certaines personnes n’y pensent pas. Consultez le site web de l’entreprise, les blogs, les réseaux sociaux et les tableaux d’affichage d’offres d’emploi. Vous pouvez approfondir votre recherche en allant sur des forums ou des sites comme Quora, où les employés abordent parfois ouvertement le processus de recrutement. Vous tomberez peut-être sur une pépite.



Demandez-vous si vous connaissez des personnes dans l’entreprise: il se peut que certains ou certaines employées aient animé un séminaire dans votre école ou soient intervenues lors d’une conférence à laquelle vous avez assisté. Si vous avez des contacts directs, ne les négligez pas. Ils pourront vous être utiles par la suite.



Essayez de rencontrer des employés et employées de l’entreprise: si des rassemblements publics ont lieu ou si vous entendez parler d’événements auxquels des membres du personnel participent, voyez si vous pouvez vous y rendre pour prendre contact avec eux.

Puisque vous connaissez l’entreprise, le premier contact ne devrait pas être difficile: la plupart des personnes travaillent dans des domaines concurrentiels, de sorte que si vous partagez ce que vous savez de l’entreprise et de son activité, il y a de fortes chances pour que cela soit lié à des projets sur lesquels ces personnes ont déjà travaillé.



Interagissez en ligne: certaines des personnes qui postulent chez nous sont actives sur nos comptes de réseaux sociaux, nous ont ajoutés sur LinkedIn plusieurs mois (ou années) avant de déposer leur candidature, partagent nos derniers tutoriels ou ont rencontré des membres de notre équipe. Cela leur donne un avantage par rapport aux autres puisque, ayant déjà été impliquées dans nos activités, elles ont plus de facilités à s’intégrer dans l’équipe.



Discutez de la possibilité d’un stage: si vous avez des contacts, anciens ou nouveaux, demandez poliment s’ils sont à la recherche de stagiaires ou ce qu’il faudrait pour qu’ils envisagent de parrainer quelqu’un. Vous obtiendrez peut-être une recommandation auprès des ressources humaines ou de certains dirigeants, dirigeantes ou chefs et cheffes d’équipe.



Essayez de contacter directement les RH: si vous n’arrivez pas à entrer en contact avec l’équipe, envoyez un courriel au service des RH ou aux membres du personnel interagissant en ligne avec leurs pairs. Envoyez un CV accompagné d’une lettre de motivation polie et détaillée expliquant précisément les raisons pour lesquelles vous souhaitez effectuer un stage dans l’entreprise.



Envisagez d’employer des techniques créatives: certaines personnes réfléchissent en amont à une approche créative pour décrocher un stage ou un emploi. Il peut s’agir d’une vidéo inspirante de cinq minutes à propos de leur travail et de leurs projets de recherche, d’un tract à la place d’un CV standard ou encore d’une réalisation directement liée au travail de l’entreprise convoitée.

L’approche éparpillée

Dressez une courte liste des entreprises auprès desquelles vous voulez postuler. L’idéal est de rechercher un stage en vue d’être recruté en tant que junior par la suite (cela n’est pas toujours possible, mais former des personnes sans pouvoir les embaucher par la suite peut être problématique).



Préparez un modèle de lettre de motivation que vous pourrez réutiliser et enrichir.



Élaborez un book générique mettant en avant vos compétences.



Faites une liste de toutes les activités extrascolaires qui pourraient vous être utiles pendant votre stage.



Suivez quelques-uns des conseils de l’approche ciblée.

Soyez flexible

Quelle que soit l’approche que vous adoptez, pensez à présenter vos exigences d’entrée de jeu. Plus vous serez flexible, plus ce sera facile pour l’entreprise.



Certains stages sont rémunérés, d’autres non [en France la loi oblige l'entreprise à rémunérer son ou sa stagiaire à partir de deux mois consécutifs, ndlr]. Certains sont à temps plein, d’autres à temps partiel. Certains requièrent votre présence au bureau, d’autres peuvent être effectués à distance. Dans certains cas, l’équipement est fourni, tandis que dans d’autres, on attend de vous que vous apportiez votre ordinateur portable.

Plus vous serez flexible, moins vous coûterez cher à l’entreprise. Dans bien des cas, les stagiaires ont de nombreuses exigences, ce qui dissuade les entreprises d’offrir des stages, auxquels elles préfèrent des programmes de formation pour jeunes diplômés. Néanmoins, si une entreprise reçoit la candidature d’un ou une jeune motivée et disposée à s’intégrer dans la durée tout en continuant à se former, peut-être envisagera-t-elle de proposer un stage qui débouchera sur un poste de junior…