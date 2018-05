Sephora propose des cours de maquillage aux personnes transgenres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur PinkNews

Sephora, la chaîne de magasins de vente de produits cosmétiques, a lancé aux États-Unis ce mardi 22 mai, le programme «Bold Beauty for the Transgender Community» («Beauté audacieuse pour personnes transgenres»): des cours de maquillage gratuits de quatre-vingt-dix minutes destinés aux personnes transgenres ou non-binaires.

«Ça fait deux ans qu’on prépare ces ateliers maquillage. C’est une des premières idées qu’on a eues en lançant le programme Classes for Confidence. On voulait être sûr de bien faire les choses», explique Corrie Conrad, l'une des responsables de Sephora.

Cours de maquillage «Bold Beauty for the Transgender Community»

Ces cours font partie de la campagne «Class for Confidence» (leçons pour reprendre confiance en soi) lancée en 2016: ces programmes spécialisés visent à accompagner les femmes dans les phases importantes de leur vie: maladie, entretiens d’embauche… Les équipes de Sephora voulant aider ces femmes à (re)trouver confiance en elles.

Un safe space pour une communauté souvent marginalisée

Les cours «Bold Beauty for the Transgender Community» se concentreront sur des techniques de maquillage adaptées aux personnes transgenres: soins de la peau, conseils pour couvrir la pilosité faciale ou encore choix de la bonne couleur de fond de teint.

«J'espère pouvoir partager mes petites astuces: pour adoucir les traits du visage par exemple. Ce sont des techniques que j'utilise moi-même. Je veux que mes clients et clientes redoublent de confiance en sortant de Sephora. Et surtout, je veux les voir fiers de partager leur personnalité avec le reste du monde», indique Dominique Anderson, qui se définit comme non-binaire et qui a conseillé les équipes de Sephora pour la mise en place du projet.

Comme le souligne PinkNews, Sephora n’est pas la seule marque à s'engager pour les droits de la communauté LGBT. Lush, société de produits cosmétiques, a notamment lancé des bath bombs en l’honneur de leur campagne #TransRightsAreHumanRights.

M·A·C, le fabricant de cosmétiques, a fait figurer des personnes trans dans leurs campagnes de pub.

Les cours seront dispensés dans 150 magasins aux États-Unis à partir de juin, mois qui célèbre les fiertés LGBT (pride month en anglais). Il ne sont malheureusement pas prévus en France pour l'instant. Des tutos maquillage seront aussi disponibles sur la chaîne Youtube de l'enseigne.