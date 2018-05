La Suisse, pays européen le plus «végé-friendly» selon une nouvelle étude

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Eco-Experts, The Independent

Les études qui classent les pays où il fait bon être végétarien sont nombreux. Cette fois-ci, c'est le site de comparaison Eco-experts qui s'est collé à ce travail, rapporte The Independent. Il s'est basé sur trois critères: le nombre de restaurants végétariens pour 100.000 habitants, la consommation moyenne annuelle de viande par personne, et le prix moyen d'un kilogramme de viande (plus il est élevé, plus la population est incitée à en manger moins).

An map from The Eco Experts shows which is the best European country to be vegetarian.

Résultat: c'est la Suisse qui arrive en tête de ce classement. Il faut en effet compter en moyenne 28,50 euros pour avoir un morceau de viande de l'autre côté des Alpes, soit le prix le plus élevé d'Europe! Pas étonnant que les Suisses soient parmi les moins gros consommateurs de steaks et autres côtes de porc. En parallèle, le pays compte plus de 165 restaurants végétariens pour 100.000 habitants. Derrière ce leader, les pays scandinaves suivent, Finlande en tête, talonnée par la Norvège et la Suède.

À la 26 e et dernière place, direction le Sud, avec le Portugal, qui ne raffole décidément pas que du poisson. Les Portugais sont les 4e plus gros consommateurs de viande au niveau européen. Et si vous y allez en vacances, il n'est pas toujours facile de dénicher un restaurant qui ne serve pas de viande -seulement 40 pour 100.000 personnes.

La France arrive quant à elle dans la deuxième moitié du classement, à la 19e place. L'étude ne donne malheureusement pas le détail des critères pour notre pays.

Des résultats très variables selon les critères utilisés

Selon ces critères, les résultats ne sont d'ailleurs pas les mêmes, menant parfois à des écarts importants. Ainsi, en janvier dernier, une étude d'Oliver's Travel classait les pays où se rendre ou à éviter pour les végétariens. Ses trois critères: la consommation annuelle de viande, le nombre de restaurants végétariens -sans ramener à une population précise-, et le nombre de clients fréquentant ces restaurants.

Ce système de comparaison se révèlait plutôt favorable pour la France, qui arrivait à la 30e place mondiale, et 7e rang européen... Même constat pour le Portugal qui, loin de sa place de dernier de la classe, était situé 9e européen. Et en tête, ce sont les Britanniques qui venaient remplacer la Suisse, elle-même «dégringolant» à la 5e place.

Pour une valeur sûre, il faudrait a priori se rendre en Finlande ou en Suède, répertoriés respectivement 2eet 4e par les deux classements.