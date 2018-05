Le Canada proposera un troisième genre dans son recensement de 2021

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Global and Mail

«Masculin», «féminin» ou «genre divers»; cette troisième catégorie pourrait être proposée aux Canadiens en 2021, lorsqu'ils répondront au recensement national, rapporte The Globe and Mail. Toutefois, la terminologie qui sera utilisée n'est pas encore figée. «Nous testons différentes options, et nous regardons comment les gens répondent», explique Marc Lachance, directeur du département des statistiques sociales et aborigènes de Statistics Canada. «Ensuite, nous modifierons et nous nous adapterons.»

C'est ainsi que dans un récent sondage concernant les opiacés, les sondés ont pu indiquer d'une part, leur genre de naissance, et d'autre part, leur genre actuel, avec la possibilité de choisir entre «masculin», «féminin», et une case «précisez s'il vous plaît». Le terme «catégorie non binaire» est également envisagé, au moins pour classer ensuite les données.

Cette décision de l'institut de sondage du Canada fait suite aux critiques de groupes LGBT+ à propos du dernier recensement en 2016. Les Canadiens n'avaient alors le choix qu'entre «masculin» et «féminin», comme dans une très grande majorité de pays. Le Gouvernement avait toutefois laissé le choix de ne remplir aucune de ces cases. Une option insuffisante selon les militants LGBT+, avec qui l'institut de sondage a depuis entamé des discussions. «Nous essayons de comprendre les concepts de sexe, de sexe à la naissance, de genre et d'identité de genre», détaille Marc Lachance.

Une troisième catégorie permettrait d'inclure, selon l'agence de sondages, «les personnes dont le genre actuel n'est pas exclusivement masculin ou féminin [...], les personnes qui se sentent incertains de leur genre, et les personnes qui se reconnaissent appartenir à la fois au genre masculin et féminin, ou ni à l'un ni à l'autre.»

En ajoutant une nouvelle case de genre à son recensement, le Canada rejoindra l'Inde, le Népal et le Pakistan, qui acceptent déjà d'autres catégories que «masculin» et «féminin» dans leurs statistiques.