Attaque au couteau à Paris: pourquoi Emmanuel Macron s'est-il montré si discret?

Que faire, que dire après un attentat? Depuis quelques années, François Hollande puis aujourd'hui Emmanuel Macron sont confrontés à cette alternative: faut-il réagir immédiatement ou continuer à gouverner comme si de rien n'était? Parler ou se taire?

Suite à l'attaque au couteau samedi 12 mai à Paris, revendiquée par l'organisation État islamique, qui a fait un mort et quatre blessés, Emmanuel Macron, en vacances au Fort de Brégançon, a choisi de réagir par de simples tweets:

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mai 2018

Un vrai contraste avec la double attaque terroriste de Trèbes et de Carcassonne en mars, sur laquelle le président de la République s'était exprimé à plusieurs reprises, de même que le ministère de l'Intérieur, et à la suite de laquelle un hommage national avait été rendu au lieutenant-colonel Beltrame.

Comment expliquer un tel contraste?

Les réponses et analyses de Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Gaël Brustier, politologue et auteur du Désordre idéologique et Nicolas Tenzer, politologue et directeur de la revue Le Banquet, dans «Politique», l'émission de Marc Perelman et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.