Au Kansas, une loi interdit aux policiers d'avoir des relations sexuelles avec les personnes qu'ils arrêtent

Le Kansas vient de rendre illégal tout rapport sexuel aux policiers pendant le service. La loi précise qu’il est interdit, pour les agents, d'avoir une relation avec une autre personne pendant «un contrôle routier, un interrogatoire en garde à vue, une enquête de police ou en détention».

Cindy Holscher, représentante du district 16 de l’État du Kansas, a soumis cette proposition de loi suite aux accusations lancées contre l'inspecteur Roger Golubski. Ce dernier avait habitude de menacer des femmes noires de les arrêter si elles refusaient de coucher avec lui.

Comme l’explique Associated Press, le Kansas était l'un des trente-trois États permettant toujours aux agents de police d’avoir des relations sexuelles consenties avec les personnes arrêtées. Ce qui, ailleurs dans le pays, a pu poser problème.

Des vides juridiques

En février dernier, Buzzfeed a enquêté sur les vides juridiques autour des agressions sexuelles perpétrées par les policiers. En septembre 2017, à New York, deux policiers ont été accusés de viol sur une jeune femme de dix-huit ans. L’agression sexuelle aurait été commise dans le fourgon de police après l’arrestation de la jeune femme pour possession de marijuana.

«Les deux inspecteurs de police lui ont mis les menottes et l’ont violée tour à tour à l’arrière du véhicule. Entre chaque agression, les agents arrêtaient le camion pour changer de conducteur. Une heure plus tard, ils l’ont déposée au bord de la route, à 500 mètres de la station de police», écrit Albert Samaha, journaliste à Buzzfeed.

Anna et sa mère se sont rendues à l'hôpital pour faire constaster le viol. Le sperme recueilli grâce a permis d'identifier les auteurs de l'agression: Eddie Martins et Richard Hall. Les deux agents se sont défendus en indiquant que l’acte était consenti –la loi de l'État de New York n'interdit pas les rapports consentis entre les agents de police et les personnes arrêtées.

«Le fait qu'ils aient été en service ne absolument change rien. C'est une put* d'infraction. On fait appelle à eux pour sauver des vies, pas pour se faire baiser», a déclaré la victime sur Facebook.

Depuis, les deux agents de police ont démissionné et ont été mis en examen pour viol.

«Il va s'en dire que la plupart des officiers de police risquent leur vie tous les jours pour servire et protéger la population. Mais c'est aussi notre devoir de protéger les citoyens des brebis galeuses qui pourraient contaminer tout le troupeau», a déclaré Cindy Holscher dans un communiqué.