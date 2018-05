Ce que les services secrets français savaient sur l'Allemagne nazie

Temps de lecture: 6 min

La France et la menace nazie est une analyse rigoureuse de l’activité des différents services de renseignements français en Allemagne, depuis l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 jusqu’au déclenchement du second conflit mondial en 1939.

Peter Jackson, professeur à l'Université de Glasgow et chercheur associé au centre d'histoire de Sciences Po Paris, livre un travail de haut vol, tout en finesse et en précision, afin de nous exposer ce que savaient réellement les Français sur l'Allemagne d'Hitler, dans les années d'avant-guerre.

Spécialiste de la question du renseignement –il dirige la revue Intelligence and National Security, Jackson a ici pour visée principale d'analyser et de comprendre les erreurs de l'armée, mais aussi du gouvernement, qui ont conduit au désastre de mai-juin 1940 –un des pires fiascos de l'armée française.

Vision faussée du régime nazi

Dans leurs analyses à chaud, beaucoup de militaires français, derrière le maréchal Pétain, ont vu dans cette déroute le signe et le résultat de nombreux dysfonctionnements imputables à la société françaises, et non à l'armée. Cette analyse et la politique qui en a découlé devaient conduire la France, après le 10 juillet 1944, sur la voie de la collaboration.

Peter Jackson revient de nombreuses fois dans son livre sur ces idées-reçues vis-à-vis de l'armée française: il relève à plusieurs reprises la tendance de l'état-major à exagérer la puissance de l'Allemagne pour obtenir des pouvoirs politiques des moyens supplémentaires.

En fait, cette surestimation va scléroser l'exécutif français, apeuré par ce voisin trop puissant. C'est l'une des raisons, avec le fort sentiment pacifiste ambiant dans les années 1930, pour lesquelles la France n'intervient jamais contre l'Allemagne nazie entre 1935 et 1939.

Les services de renseignements français ont parfaitement joué leur rôle de collecte et de traitement d’informations, mais c'est l'état-major qui, en surestimant le danger allemand, a faussé la vision que les responsables politiques et la société française ont pu se former du régime nazi.

Prédilection pour le renseignement humain

La France et la menace nazie se penche avant tout sur les services de renseignements français durant l'entre-deux-guerres et sur leur activité au sujet de l'Allemagne, qui devient avec l'arrivée d'Hitler le pays à surveiller avec le plus d’attention.

Peter Jackson présente de façon très didactique les différents services qui constituent la nébuleuse de l’espionnage et du contre-espionnage français: chaque armée –Terre, Air et Marine– possède les siens et espionne prioritairement ce qui l'intéresse chez l'ennemi.

Il explique aussi avec une grande clarté les moyens variés auxquels les services français ont recours pour récupérer des informations: analyse de la presse, recueil d'informations par les attachés militaires dans les ambassades et surtout recrutement d'Allemands pour leur servir d'informateurs.

Ce sont ces sources de renseignement humain que cherchent avant tout les services français: disposer de personnes à l'intérieur des administrations nazies, si possible bien placées, est un atout majeur pour obtenir des informations clefs. C'est le cas de Hans-Thilo Schmidt et de la source «L», dont Peter Jackson étudie le cas tour à tour.

Les services français possédaient plusieurs sources bien placées à Berlin, en mesure de les renseigner sur le réarmement de l'Allemagne. Les Français bénéficiaient d’informations supérieures –en quantité comme en qualité– à celles dont pouvaient avoir connaissance les autorités britanniques ou soviétiques.

Cela s'explique aussi par les objectifs militaires français, avant tout défensifs vis-à-vis de Berlin. Les Britanniques, au contraire, travaillaient davantage aux renseignements navals concernant les menaces potentielles contre la Royal Navy.

À la lecture de La France et la menace nazie, on prend toute la mesure du rôle majeur joué par l'espionnage dans les années 1930 pour préparer une guerre apparaissant inéluctable à l’ensemble des acteurs du renseignement français.

Suivi précis du réarmement allemand

Dans les semaines et les années qui ont suivi le désastre de 1940, les militaires français ont abondamment communiqué pour indiquer leur surprise et leur impuissance face à la machine de guerre nazie.

L'un des intérêts majeurs de l'ouvrage de Peter Jackson est de battre en brèche ce discours qui a pu perdurer dans les esprits de certains milieux, notamment militaires. L'armée française, tout au long des années 1930, suit avec intérêt le réarmement lancé par Hitler.

Grâce à l'action efficace des services de renseignements, les Français connaissent bien les forces en présence chez les nazis, même s'ils ont une fâcheuse tendance à les amplifier –ce qui va poser problème à la fin des années 1930.

En recoupant diverses informations issues de leurs plusieurs sources humaines allemandes mais aussi de la presse, les Français arrivent à estimer avec précision l'avancée du réarmement allemand, et notamment de la Luftwaffe, l’armée de l’air pourtant prohibée en vertu du traité de Versailles.

Ce réarmement donne une consistance menaçante aux tensions générées par la redéfinition des frontières à la fin de la Grande Guerre, aux dépens de l’Italie et de l’Allemagne. La paix de Versailles, voulue par Clemenceau pour mettre à genoux la puissance germanique et venger la défaite de 1871, avait suscité outre-Rhin de nombreux espoirs de revanche, dans les milieux militaires et à l'extrême droite.

L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 allait donner aux milieux militaires l'occasion de se doter d'une véritable armée, bien plus conséquente que la faible Reichswehr tolérée par Versailles. Dès 1935, que ce soit la Kriegsmarine, la Luftwaffe ou la Wehrmacht, Hitler dote toute son armée de moyens gigantesques pour lui faire rattraper son retard et la doter de matériel ultra-performant, à l'image des avions Stukas ou des chars Tigre –dont le programme est lancé en 1937.

Malgré toutes les dispositions prises par les nazis pour tenir leur programme de réarmement le plus secret possible, les services français, bien implantés depuis les années 1920 en Allemagne, réussissent assez bien à identifier les nouvelles armes d'Hitler. Ils ne commettent qu'une erreur, mais elle est majeure: celle de surestimer la formation des officiers et surtout les capacités de mobilisation en hommes en cas de conflit.

Situation tendue entre militaires et pouvoir civil

Peter Jackson décrit également avec précision le fonctionnement des services secrets français et leurs relations tumultueuses avec leur autorité civile de tutelle, le gouvernement. De fait, en pleine crise économique des années 1930, les gouvernements qui se succèdent limitent les dépenses militaires pour préserver les finances publiques.

Face à cette situation tendue entre militaires et pouvoir civil, les premiers pensent qu'il faut exagérer la menace allemande pour attiser la peur des décideurs et les inciter à débloquer les crédits nécessaires à la modernisation de l'armée française: la Marine, l'armée de Terre et celle de l'Air disposent toutes de matériel en quantité suffisante, mais il est vieillissant.

Seulement, cette peur a produit un effet bien différent: à chaque fois que Hitler a outrepassé les droits de l’Allemagne définis par le traité de Versailles, la France a reculé et n’a pas montré la fermeté dont elle aurait raisonnablement pu faire preuve, essentiellement poussée en cela par la crainte d’une armée allemande restructurée, dont la puissance avait été exagérée par les militaires.

Chaque reculade française est alors une victoire pour Hitler, qui continue de renforcer son armée. Le réarmement de la Rhénanie, l'Anschluss, mais aussi les menaces sur l'allié Tchécoslovaque sont autant de rendez-vous manqués pour les gouvernements français, qui n'ont pas su s'opposer au Führer.

Avant 1939, l'armée allemande n'était pourtant pas prête à faire face à une éventuelle invasion française, principalement en raison du manque de formation de ses hommes et surtout de ses officiers, trop peu nombreux à l'époque de la Reichswehr.

Jeu du chat et de la souris

La France et la menace nazie retrace le jeu du chat et de la souris auquel se livrent, par services d'espionnage interposés, la France et l'Allemagne dans les années 1930. À ce jeu-là, on peut considérer les services français comme gagnants, dans la mesure où ils sont très bien renseignés sur la situation allemande.

Cet avantage ne se traduit néanmoins pas dans le réarmement de l'armée française, qui débute tardivement et timidement sous le Front Populaire et ne s'accélère qu’avec Daladier (1938-1940). Plus grave encore, il exacerbe la peur de la puissance allemande chez les gouvernants français, ce qui conduit à de nombreuses tergiversations françaises et anglaises, laissant les coudées franches à Hitler et conduisant directement au désastre de mai-juin 1940.

Peter Jackson réussit parfaitement à retranscrire le rôle des services de l'ombre, mais aussi et surtout les dysfonctionnements des rapports entre militaires et civils qui ont conduit à l'impréparation de l'armée française et à la défaite de 1940.