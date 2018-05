On sait à quoi ressemblera le Soleil à sa mort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Les astrophysiciens estiment que notre Soleil s’éteindra dans environ cinq milliards d’années. Dans le cosmos, tout a une origine et une fin –régit par le principe de la thermodynamique. Une nouvelle étude menée par une équipe d’astronomes internationaux a prédit que cette étoile finira par se transformer en un anneau lumineux entouré d’un nuage de gaz et de poussières appelé nébuleuse planétaire.

Ces nouvelles recherches, publiées dans la revue scientifique Nature Astronomy, viennent alimenter et peut-être clore le débat sur la fin de notre système solaire: jusque-là les scientifiques ne savaient pas réellement si les prédictions pouvaient être correctes –certains d’entre eux estimaient que la faible masse du soleil ne pourrait pas mener à la formation d'une nébuleuse planétaire visible.

L’équipe d’astrophysiciens, dont le professeur en astrophysique Albert Zijlstra de l'université de Manchester, a développé un modèle de données pour comprendre le cycle de vie des étoiles. Les résultats ont montré que, pour le Soleil, comme pour 90% des étoiles, une nébuleuse planétaire marque l'extinction.

«Par le passé, notre compréhension du phénomène n'a cessé d'osciller. Maintenant, grâce à ces nouveaux modèles, on sait que le Soleil génèrera une nébuleuse planétaire», indique Karen Kwitter, professeure en astronomie au Williams College dans le Massachusetts.

Une fin en apothéose

Le noyau du Soleil est composé à 75% d’hydrogène et d’hélium. Dans environ cinq milliards d’années, cette étoile aura brûlé et converti tout son hydrogène en hélium. Une enveloppe de gaz et de poussières sera alors éjectée du Soleil qui, à son tour, se transformera en géante rouge –une phase qui durera environ un milliard d’années. La Terre, si elle survit aux premières mutations du Soleil, ne sera alors plus qu’un désert calciné. D’après NBC News, la nébuleuse devrait être visible pendant 10.000 à 20.000 ans et finira par se disperser pour permettre à une nouvelle génération d’étoiles et de planète de naître.

La formation de la nébuleuse planétaire Helix



«Les nébuleuses planétaires font parties des plus beaux phénomènes à observer dans le ciel nocturne. C’est beau de se dire que le Soleil finira comme ça aussi –même si on ne sera pas là pour le voir. La nébuleuse solaire ne sera pas aussi lumineuse que celles d'autres étoiles plus grandes, du fait de la faible masse du Soleil, mais je peux vous assurer que si vous viviez dans la galaxie d'Andromède à deux millions d'années lumières, vous pourriez quand même la voir», explique Albert Zijlstra.