Des femmes noires louent un Airbnb, une voisine appelle la police

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Dans la ville de Rialto en Californie, la police a interpellé quatre femmes alors qu'elles plaçaient des valises dans leur voiture. Une voisine qui ne les avaient pas reconnues a appelé la police pour signaler un cambriolage: plusieurs voitures et un hélicoptère ont été envoyés sur les lieux.

Il s'agissait en fait de quatre amies qui quittaient leur Airbnb. Les trois Afro-Américaines du groupe accusent maintenant la police de les avoir traitées de façon injuste. L'une d'entre elles, Donisha Prendergast, réalisatrice de film et petite-fille de Bob Marley, a écrit sur Instagram après l'incident: «Nous avons été encerclées par la police parce que nous étions noires dans un quartier blanc.»

Selon Pendergast et ses amies, les policiers les ont interrogées pendant près de 45 minutes et étaient très sceptiques vis-à-vis de leur histoire d'Airbnb, leur demandant d'appeler la propriétaire pour confirmer. De son côté, la police évoque une discussion d'une vingtaine de minutes «sans incident».

À LIRE AUSSI Il ne faut pas oublier les femmes noires tuées par la police américaine

La voisine leur reproche de ne pas avoir souri

La voisine a dit à la police qu'elle avait commencé à avoir des soupçons car les femmes n'avaient pas répondu à son sourire et à son geste de la main:

«Elles m'ont ignorée et n'ont pas fait signe de la main... Je connais le couple propriétaire de la maison et je les ai pas reconnues», a-t-elle dit.

Interviewée par la presse locale, la propriétaire de l'Airbnb a suggéré que l'événement aurait pu être évité si les locataires avaient répondu au signe de la main.

«C'est à cause de leur malpolitesse et manque de gentillesse que la voisine a appelé la police. Cela n'avait rien à voir avec le fait d'être noires» a-t-elle dit.

De son côté, l'avocate des locataires a déclaré que ses clients avaient «le droit de ne pas sourire».

À LIRE AUSSI Starbucks épinglé pour racisme après l'arrestation de deux hommes noirs

L'incident a eu un fort écho médiatique car plusieurs cas du même genre ont eu lieu aux États-Unis ces dernières semaines, notamment l'histoire de deux hommes noirs arrêtés dans un Starbucks après avoir avaient voulu aller aux toilettes sans consommer.

Fin avril, un employé noir de la mairie de New York a été encerclé par six policiers alors qu'il emménageait dans son nouvel appartement. Un voisin avait cru à un cambriolage en cours et avait appelé la police.

Plus récemment, une étudiante noire de Yale qui s'était endormie dans une salle commune près de sa chambre été interrogée par la police universitaire suite à l'appel d'une étudiante inquiète.