Dwayne Johnson, sans doute le community manager le plus cher de l'histoire

Le site Variety vient de publier la liste des acteurs et des actrices qui vont ou qui viennent de toucher les salaires les plus élevés d'Hollywood pour leurs films. En tête, Daniel Craig, qui sera payé 25 millions de dollars pour le prochain James Bond, que réalisera Danny Boyle et dont la sortie est prévue en 2019. En deuxième position, Dwayne Johnson (alias The Rock), qui touchera 22 millions pour son rôle dans le thriller Red Notice de Rawson Marshall Thurber. Ce sera la deuxième collaboration des deux hommes après Skyscraper, mix entre Le Fugitif et La Tour infernale, qui devrait être l'un des hits du mois de juillet prochain.

L'information la plus surprenante ne figure pas dans le classement, mais dans ses commentaires: on y apprend que l'un des 22 millions qu'empochera l'acteur grâce à Red Notice lui sera versé... en échange d'une promotion régulière sur les réseaux sociaux. Avec 105 millions de personnes abonnées à son compte Instagram, 58 millions de fans sur Facebook et près de 13 millions de followers sur Twitter, la moindre intervention de l'acteur sur l'un de ses comptes peut en effet toucher un nombre considérable de spectateurs et spectatrices en puissance.

Des publications à 1 million

Variety n'évoque pas Instagram, peut-être par omission ; en revanche Twitter et Facebook sont explicitement cités. En échange d'un million de dollars, Johnson sera chargé d'y publier des informations liées au film et d'en publier notamment les bandes-annonces. Les détails du contrat de l'acteur n'ont pas été stipulés, mais on imagine qu'à un tel prix, le rythme des publications a sans doute été fixé après une discussion avec la production.

L'histoire ne dit pas si l'acteur gère ses différents comptes tout seul, ce qui est assez peu probable. Il est cependant assez amusant d'imaginer The Rock, sourcils froncés, réfléchir à la meilleure tournure à donner à son prochain tweet ou à l'heure idéale pour poster sa dernière exclu sur Red Notice. Dans ce film dont la sortie américaine est pour l'instant fixée au 12 juin 2020, il incarnera un agent d'Interpol chargé de traquer le plus grand voleur d'oeuvres d'art du monde.

Pour la petite histoire, le top 5 (provisoire) des plus gros cachets des dernières années et des années à venir est complété par Vin Diesel (20 millions pour Fast and Furious 8, dont la sortie internationale a rapporté 1,2 milliard de dollars en 2017), Anne Hathaway (15 millions pour un Barbie co-écrit par Diablo Cody) et Jennifer Lawrence (15 millions également pour Red Sparrow, sorti chez nous début avril). Rien ne dit quelle est la part de ces cachets qui concerne la promotion de leurs films respectifs.