Vos céréales préférées contiennent sûrement des graisses animales

De nombreuses marques de céréales comme Kellogg’s ajoutent de la vitamine D à leurs produits pour en améliorer leurs valeurs nutritives; cette hormone permet notamment de maintenir les os, les dents et les muscles en bonne santé. Depuis 2012, l’entreprise américaine spécialisée dans les céréales de petit-déjeuner a lancé une campagne de lutte contre l’augmentation du rachitisme ches les jeunes enfants en incorporant de la vitamine D à toutes ses produits –dont les Smacks, Coco Pops, Cornflakes.

D’après The Telegraph, de récentes découvertes ont montré que cette vitamine D ne serait pas adaptée au véganisme puisqu’elle serait produite à partir de suint de mouton. Le problème est qu’aucun de ces produits céréaliers ne mentionne ce produit d’origine animale –au contraire un logo «convient aux vegans» est apposé sur les boîtes de céréales.

«Beaucoup de céréales sont enrichies en vitamine D3 –fabriquée à partir de laine de mouton– ou D2 –une alternative sans matière animale. Mais malheureusement, pour savoir quelle option de l’hormone a été utilisée dans nos céréales, il faut contacter les fabricants ou se renseigner en ligne si ces informations sont disponibles», explique le porte-parole de The Vegan Society –dont un des fondateurs, Donald Watson, est à l’origine du terme «vegan».

Des céréales vegan friendly

Après ces découvertes, les membres de The Vegan Society ont demandé un étiquetage plus clair des produits céréaliers contenant de la vitamine D3.

«C’est un vrai problème pour les vegans. Ils font tout leur possible pour éviter les produits fabriqués à partir de matières animales. On espère que les fabricants se tourneront vers l’option vegan de la vitamine D. Les consommateurs peuvent toujours faire confiance aux produits qui adoptent le label “Vegan Trademark”: ça veut dire qu'ils respectent les normes de The Vegan Society», a ajouté le porte-parole de l'ONG.

Kellogg's vient tout juste de lancer une gamme vegan de céréales sous le nom de W.K. Kellogg. The Telegraph explique que le géant américain souhaite rivaliser avec ses concurrents –Dorset Cereals and Lizi's Granola– haut de gamme qui proposent déjà des alternatives vegan, saines et pauvres en sucre. En moyenne, un paquet de W.K. Kellogg coûte 4,3 euros –deux fois plus qu'un produit classique.