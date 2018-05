Près de 80% des Sud-Coréens font désormais confiance à Kim Jong-un

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

La poignée de main du 27 avril, pour symbolique qu'elle soit, aura été suivie d'effets. Lors du sommet intercoréen à Panmunjom, les présidents Moon Jae-in et Kim Jong-un avaient franchi la zone démilitarisée (DMZ), signe d'un rapprochement entre les deux Etats, ayant pour projet de dénucléariser la péninsule.

Le retour en grâce de Kim Jong-un

D'après les sondages, le temps des inimitiés sévères n'est plus. Tout a changé depuis que les Républiques ont envoyé leur présidents se rencontrer dans la DMZ. L'opinion publique a fait volteface, et selon un sondage de MBC, les Sud-Coréens sont désormais 78% à faire confiance au leader nord-coréen. Moins d'un mois et demi auparavant, Kim Jong-un était pourtant gratifié dans un sondage Gallup Korea d'une cote de confiance de seulement 10%.

Moon Jae-in est aussi dans les grâces du peuple sondé (un échantillon de 1.023 personnes, contactées par téléphone quelques jours après la rencontre de Panmunjom), approuvé par ce dernier à 86% –la plus grande popularité de l'histoire d'un président sud-coréen.

Scènes symboliques et moments historiques se sont accumulés, entre le franchissement de la dalle de béton de la DMZ, la réunion des deux délégations dans la Maison de la Paix, une conversation de trente minutes dans les bois entre les deux présidents face aux caméras, et surtout l'annonce de la signature d'un traité de paix d'ici la fin de l'année.

Le changement est de taille pour Kim Jong-un, qui cultivait jusque-là une image de tyran belliqueux, après plus d'un an d'escalade des menaces nucléaires, notamment vis-à-vis des États-Unis et de Donald Trump.

À LIRE AUSSI Attendons un peu avant de remettre le prix Nobel de la paix à Trump

Selon MBC, 89% des répondants sud-coréens considèrent que le sommet intercoréen est un succès, 30% s'attendent à ce que celui prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord soit un véritable succès, et 56% à ce qu'il soit plutôt fructueux.

D'après l'ancien sondage Gallup, 67% des répondants avaient une opinion négative du président Trump, et 64% pensaient que la Corée du Nord pourrait un jour abandonner son programme d'armement nucléaire.