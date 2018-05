Les musulmans sont plus nombreux à soutenir le mariage homosexuel que les évangélistes blancs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Indy 100

Alors que la présidence Trump va de pair avec une stigmatisation croissante de la communauté musulmane vivant aux États-Unis, un récent sondage vient tordre le cou à plusieurs idées reçues concernant cette dernière.

Basé sur un grand échantillon de plus de 40 000 américains, une étude d’opinion révèle en effet que la majorité des musulmans se dit favorable au mariage entre personnes du même sexe. Un résultat qui met à mal les accusations de conservatisme moral souvent formulées à leur égard.

Légalisé par la Cour Suprême américaine en 2015, le mariage gay, mais aussi les droits LGBT+ en général, seraient de plus en plus soutenus au sein des diverses communautés religieuses outre-Atlantique.

Seuls les évangélistes blancs seraient encore majoritairement opposés à l’union des couples homosexuels. Les Mormons se disent contre à 58% et les témoins de Jehovah à 63%. A contrario, 51% des musulmans sondés affirment être pour.

Le sondage témoigne globalement d’une approbation croissante du mariage gay, accepté dans 44 états américains sur 50. Plus conservateurs et traditionnellement Républicains, la Louisiane, le Mississippi, le Tennessee, la Virginie-Occidentale et la Caroline du Nord restent encore à convaincre.