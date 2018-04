Le système de castes sévit aussi aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Equality Labs, NPR

«Les castes ne sont pas limitées au sous-continent, partout où vont les Asiatiques du Sud, ils emmènent avec eux leurs castes». Dans un sondage publié il y a quelques jours, l'organisation Equality Labs a étudié les relations de castes entre les personnes originaires d'Asie du Sud vivant aux États-Unis. Résultat: deux tiers des Dalits -du nom de la caste la plus basse en Inde ou encore au Népal- sont victimes de discriminations, même dans ce pays d'adoption.

41% d'entre eux affirment avoir subi ces discriminations au cours de leur parcours éducatif, quand deux sur trois retrouvent ce genre de comportements sur leur lieu de travail. Mais ces actes de rejet se font également ressentir dans la sphère privée: plus de 40% des Dalits se sont vu refuser un rendez-vous amoureux en raison de leur statut d'«intouchables», et 60% ont déjà entendu de mauvaises blagues basées sur leur caste.

Ces discriminations sont d'autant plus difficiles à combattre dans un pays comme les États-Unis, car «la plupart des Américains ne comprennent pas les dynamiques de castes», relève la National Public Radio (NPR). Il devient alors quasiment impossible pour les victimes «d'en parler, et de porter ces cas devant la justice». Pire encore: 52% des Dalits cachent leur identité de caste, et craignent d'être «outtés», rapporte NPR.

L'immigration venant d'Asie du Sud demeure l'une des plus importantes aux États-Unis, accentuant de plus en plus ces rapports de castes dans le pays. Equality Labs énonce donc quelques préconisations pour enrayer ces comportements discriminatoires. Elle invite notamment à une plus grande sensibilisation des enseignants aux questions de castes; elle recommande par exemple d'inclure cette notion dans les politiques qui luttent contre le harcèlement et les discriminations. Cette sensibilisation devrait d'ailleurs, selon l'organisation, s'étendre aussi aux entreprises, et plus particulièrement aux secteurs où sont employés de nombreux Asiatiques du Sud, tels que l'industrie technologique.