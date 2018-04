Du maquillage pour les femmes astronautes, l'attention louable mais maladroite de la Nasa

Temps de lecture: 7 min

C’était il y a quelques mois, mais la scène avait des airs de déjà-vu pour les spécialistes de la Nasa. Le 16 janvier 2018, le Nasa History Office partageait sur Twitter une photographie ressortie du fin fond de ses archives. On pouvait y voir une trousse de maquillage jaune contenant toutes sortes de produits de beauté.

Pour accompagner le tweet, une citation de l’astronaute américaine Sally Ride revenait sur l’objet avec un brin de moquerie: «Les ingénieurs de la Nasa, dans leur infinie sagesse, ont décidé que les femmes astronautes voudraient se maquiller –donc ils ont créé une trousse de make-up… Je vous laisse imaginer les discussions parmi les ingénieurs, principalement masculins, au sujet de ce qu’il faudrait mettre dans ce kit.»

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH