L'équivalent de combien de cigarettes fumez-vous en respirant l'air des villes?

Voilà le printemps déjà bien installé et avec lui ces journées chaudes et fumeuses où l'on se prend d'amour pour le grand air. Sortir dans les parcs respirer la fraîcheur matinale, sentir les arômes fruités des premiers bourgeons, humer la douce odeur des pots d'échappement et s'envelopper dans la fièvre de bouches d'aération mal dégrossies, comme c'est réjouissant.

Presque autant que la première cigarette de la journée. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de l'allumer. Elle est déjà là, tout autour. Vous l'avez déjà commencée à votre premier pas dans la ville. Ce fameux tabagisme passif, vous remettez?

Comparer taux de pollution et tabagisme passif

C'est en lisant une étude sur l'analyse de la pollution de l'air ramenée à un équivalent en termes de cigarettes qu'Amaury Martiny et Marcelo Coelho, développeur et designer de leur état, ont créé une application permettant de calculer via un service de géolocalisation le nombre de cigarettes que l'on fumera en une journée, selon l'air du moment.

Sh*t! I Smoke se présente comme une crotte de chien que l'on aurait foulée du pied par mégarde; sauf qu'ici, il s'agit de cigarettes inhalées par mégarde: c'est d'ailleurs le logo de l'application, une crotte aux couleurs des industrielles, orange et blanc.

Logo de l'application Sh*it! I Smoke

Les auteurs de l'étude initiale, Elizabeth et Richard A. Muller, avaient comparé le nombre de morts liées au tabagisme aux niveaux de particules fines (PM 2.5 ) relevés en différents endroits:

«Voici la règle: une cigarette par jour est l'équivalent approximatif d'un niveau de PM 2.5 de 22μg/m3. Doublez ce niveau, et cela équivaut à deux cigarettes par jour. Bien sûr, contrairement à la cigarette, la pollution atteint tous les groupes d'âges.»

Les développeurs ont repris la formule et l'ont croisée avec les données de stations évaluant la qualité de l'air à travers le monde, pour convertir en temps réel le taux de PM2.5 en nombre de cigarettes.

«Ces stations de surveillance de la qualité de l'air ne sont que des chiffres, des chiffres qui sont surtout destinés aux professionnels qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Quand vous faites cette conversion en cigarettes, il est plus facile de comprendre ce à quoi les gens font face et les conséquences que la qualité de l'air a sur leur vie quotidienne», explique Coelho.

En Europe, la moyenne est donc à un équivalent de 1,6 cigarette fumée par jour. C'est à peu près le même chiffre qu'on retrouve habituellement à Paris, mais qui peut basculer dans les mauvais jours jusqu'à six ou sept cigarettes.

Aujourd'hui jeudi 26 avril, les Franciliens du côté de la place de l'Opéra en fumeront 1,6. Ceux à Saint-Denis 2,3.

Les plus gros fumeurs français passifs seront les Montpelliérains, avec 7 cigarettes dans la journée, suivis des Roubaisiens, avec 5 cigarettes. Lyon et Marseille sont à 1,5, Toulouse à 1,7. Colmar et Montbéliard sont parmi les villes les plus épargnées, avec «seulement» l'équivalent d'un petit mégot, soit 0,4 cigarette.

Évolution des taux de pollution en équivalent de cigarette dans la matinée du 26 avril 2018.

Comparés à ceux d'autres pays, ces chiffres paraissent encore dérisoires: la moyenne à Pékin est à 4 cigarettes par jour, un chiffre qui peut grimper jusqu'à 25 lors des pics de pollution. Un peu plus au nord est de la Chine, une ville comme Shenyang a déjà enregistré des taux de pollution comparables à l'inhalation de 65 cigarettes.