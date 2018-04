Comment le tutu s’est imposé dans les marathons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Le tutu s’est imposé comme une tenue à part entière pour des coureurs et coureuses de marathon. En 2013, ces jupes à froufrous étaient même vendues comme produits officiels au Color Run de Chicago. Comment ce vêtement est-il sorti des studios de danse pour se retrouver sur les chemins de course?

En 2010, Kelly Lewis et ses amies Elise Wallace et Carrie Lundell ont décidé de courir le Surf City USA Marathon en tutu à paillettes. Pendant l'épreuve, les autres coureurs n’ont pas cessé de les complimenter et de leur demander où ils pouvaient s’en procurer.

Kelly Lewis a profité du succès des jupettes pour créer le site Sparkle Athletic en s’associant avec ses deux amies. Quelques mois après le marathon, la demande était tellement conséquente qu’elles ont été obligées d’engager un fabricant. Une collection de chaussettes arc-en-ciel, de visières à paillettes et de débardeurs imprimés de la phrase «Je ne transpire pas, je brille» ont suivi.

«Pour le marathon Disneyland de 2010, je portais un costume de la Fée Clochette. J’étais placée dans la section des coureurs expérimentés et tout le monde me regardait de haut en bas. J’ai même battu un record personnel», raconte Kelly Lewis.

Un outil politique

Selon Carey Pinkowski, en charge du marathon de Chicago depuis le début des années 1990, les oeuvres caritatives ont beaucoup influencé les tenues portées lors des courses: les costumes et les tutus permettaient d’attirer l’attention sur la cause défendue par les coureurs et coureuses.

Ils peuvent aussi receler une tenueur politique: en 2013, Ben Waldman, un entraîneur de course à pied, a porté une jupe à paillettes pendant le Nike Women’s DC Half Marathon, qui met les sportives à l'honneur, pour signifier son rattachement à la cause.

En 2014, Monika Allen et Tara Blaizer, créatrices de Glam Runner –une oeuvre caritative qui vend des tutus pour recueillir des fonds pour l’association Girls on the Run– ont été prises en photo par SELF Magazine en train de franchir la ligne d’arrivée habillées en super héros et avec un tutu. «On a commencé à voir des tutus partout», explique Tara Blaize à The Atlantic. Au moment de la course, Monika Allen se battait contre un cancer du cerveau. Trois ans plus tard, elle a succombé à la maladie. Son histoire a permis au tutu de porter un message de résistance et de révolte.

«Je suis fière de voir des coureurs d'Ironman qui portent mes tutus. C'est toujours amusant de dépasser les autres pendant la course mais c'est encore plus fun quand tu les dépasses en tutu», raconte Kelly Lewis.

Un tutu est plus qu'un simple costume: il incarne la féminité et la force en même temps –preuve que les femmes sont capables de tout.