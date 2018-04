Dépaysants, authentiques ou festifs : quatre idées de week-end avec Leboncoin

Temps de lecture: 2 min

Après un hiver 2018 à l’ensoleillement exceptionnellement bas, la grippe saisonnière particulièrement virulente, les chutes de neige paralysantes, le printemps semble enfin s’installer sur l’Hexagone. Alors que les terrasses de nouveau se remplissent et que votre taux de mélanine remonte, il est grand temps de célébrer le retour du beau temps en fanfare et de vous évader, le temps d’un week-end prolongé !

Pour trouver le destination de vos rêves, pourquoi ne pas vous appuyer sur les services de location saisonnière du site Leboncoin ? Avec des milliers d’annonces de logements particuliers, de tables d’hôtes et de gîtes disséminés dans toute la France, vous n’avez que l’embarras du choix pour une escapade inoubliable, qu’elle soit merveilleusement classique… ou totalement fantaisiste !

Retraite verdoyante, en Corrèze

Laisser cuire une baguette pétrie à la main dans un four à pain à l’ancienne, marcher durant des heures en ne croisant que de placides et amicales vaches limousines ou encore s’adonner aux joies du parapente et de l’équitation. Voici quelques-unes des activités que vous pourrez pratiquer en vous rendant en Corrèze. Leboncoin regorge d’annonces de maisons de vacances à louer et de gîtes cossus, perdus en pleine nature. Idéal pour se retrouver entre amis ou en famille pour apprécier le retour des beaux jours.

Et le département ne manquera pas de vous surprendre ! Par la dégustation de sa gastronomie locale (qui n’a pas goûté le tourtou et le millassou ne peut se dire corrézien). Mais aussi par la richesse de son patrimoine d’art roman, constitué d’églises, de monastères et d’abbayes, telle celle, remarquable, d’Aubazine, et par la splendeur d’exceptionnels parcours de randonnées, comme le Canal des Moines, conçu par les Cisterciens, à flanc de rocher.

Vivre la dolce vita en Corse

Pourquoi se contenter du printemps quand la vie peut avoir déjà un parfum d’été ? Laissez-vous tenter par un séjour en Corse. Le gris de l’hiver sera remplacé en un rien de temps par une myriade de couleurs oubliées durant ces longs mois, des montagnes verdoyantes au bleu turquoise de la mer. Sur Leboncoin, vous trouverez des locations idéales pour vivre la dolce vita en dégustant - avec modération - une bière corse aromatisée aux herbes du maquis. Visualisez, par exemple, une villa à flanc de montagne, faisant face à la mer, et dotée d’une piscine chauffée. On vous a bien dit que ce serait l’été avant l’heure !

(Re)découvrir le charme du Havre

S’évader au Havre, vraiment ? Et bien la ville refaçonnée par l’architecte Auguste Perret, après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, a plus d’un tour dans son sac. Sur Leboncoin, réservez une chambre donnant sur la grande plage ou un gîte aux environs des célèbres falaises d’Etretat.

Une fois que vous aurez apprécié les charmes de «LH beach», comme disent avec affection les locaux, allez faire un tour sur la pittoresque côte normande et retrouvez les extases vécues en leur temps par les peintres Eugène Boudin et Claude Monet à Trouville ou Honfleur. S’il pleut, finissez votre escapade par un bain de bulles à la Thalasso des Docks au Havre et promis juré, vous ne voudrez plus repartir !

Apprécier l’heure espagnole à Toulouse

Ô Toulouse ! Rendez-vous au bord de la Garonne, un sachet de bonbons à la violette entre les mains aux alentours de 14 heures… et préparez-vous à prendre l’apéritif avant de passer au déjeuner, composé d’un authentique cassoulet, cela va de soi.

Quoi de plus merveilleux que de profiter de l’art de vivre hispanisant de la ville rose quand revient le printemps et que les hirondelles font leur apparition au-dessus des « pincées de tuiles » si chères à Claude Nougaro ? Sur Leboncoin, les logements atypiques et branchés en plein coeur de ville ne manquent pas. Et si vous avez envie d’une journée en pleine nature, rappelez-vous que les Pyrénées ne sont qu’à une heure de route à peinte de la capitale de l’Occitanie !