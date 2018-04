VIDÉO. Comment bien utiliser le mot «fuck» dans un film américain

Il y a trente ans, Public Enemy révolutionnait le rap

En sortant son second album «It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back» en 1988, le groupe ne se contente pas de changer la face du rap. Il redéfinit son rôle, la place du rappeur dans l'engagement politique et le dialogue intellectuel.

Brice Miclet — 17 avril 2018 — Temps de lecture : 11 min