Pour les 28 ans d'Hubble, découvrez l'incroyable nébuleuse de la Lagune

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Space.com, Quartz

Vous ne verrez probablement pas quoi que ce soit de plus beau aujourd'hui.

Chaque année, pour célébrer l'anniversaire du lancement du télescope spatial Hubble, la Nasa et l'ESA publient des images incroyables. Cette année, pour fêter avec un peu d'avance les 28 ans du lancement d'Hubble (le 24 avril 1990), on a le droit à un incroyable cliché de la nébuleuse de la Lagune, qui se trouve à 4.000 années-lumière de notre Terre, et «dont la taille est de 55 années-lumière sur 20-années lumière», explique le site Space.

NASA, ESA, STScI

Le site d'Hubble prend la suite pour décrire l'image:

«La nébuleuse de la Lagune peut être visible à l'œil nu, dans des ciels très sombres. En raison de son immensité, Hubble n'a pu capturer qu'une petite fraction de la nébuleuse. Cette image ne montre que quatre années-lumière, mais elle montre d'incroyables détails.»

Dans le même temps, la Nasa a publié sur son compte YouTube une vidéo de deux minutes qui imagine une plongée dans la nébuleuse.

Mais il faut des explications pour prendre la mesure de l'immensité de ce qu'on est en train de regarder. Par exemple, le gros point lumineux vers lequel la vidéo se concentre autour de la trentième seconde est une jeune étoile monstrueuse, Herschel 36, neuf fois plus large et 200.000 fois plus brillante que notre soleil, qui «projette de puissants rayons ultraviolets et des vents stellaires semblables à des ouragans, créant un paysage fantastique de crêtes, de cavités et de montagnes de gaz et de poussière», explique l'agence spatiale américaine.

Et si vous n'en avez pas encore eu assez, le Huff Post précise par ailleurs que le compte YouTube d'Hubble «a également publié une vidéo qui donne la version infrarouge qui permet d'effacer les gaz et la poussière pour révéler une multitude d'étoiles».

De quoi pousser certains vers de grands cheminements existentiels. Pour Quartz, par exemple, ces images «mettent notre stupide vie en perspective». Et après plusieurs minutes à les observer, on aurait du mal à dire le contraire.