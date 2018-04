Et si Macron et Trump avaient plus en commun qu'il n'y paraît?

Temps de lecture: 2 min

Ils ne se ressemblent pas, pourtant tous les deux sont sortis de nulle part. L’un a été amené par la détestation de l’ancien monde politique, l'autre par le vent du populisme. L’un cultive la solennité, l’autre l’a détruite. Emmanuel Macron et Donald Trump n'étaient pas attendus, ils sont entrés sans frapper.

La semaine prochaine, le président français sera l’invité de son homologue américain pour une visite d’État à Washington. Que peut attendre Emmanuel Macron de Donald Trump, et vice-versa? Les deux hommes peuvent-ils s'entendre, notamment après leur action coordonnée de frappes aériennes en Syrie? Quels points communs ont-ils?

Les réponses d'Annick Cizel, enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique étrangère américaine, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.