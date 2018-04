Si votre ex veut «rester ami», c'est peut-être un psychopathe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Au moment où le trop célèbre «mais on peut rester amis...» parvient à vos oreilles, il est sans doute déjà trop tard. Votre ex pourrait bien ne pas être la personne mature et raisonnable qui considère pouvoir mettre à distance cette relation fusionnelle dans laquelle vous étiez engagés pour devenir ou redevenir de beaux amis, mais un psychopathe qui s'ignore (ou pas).

Stratégie psychopathique

C'est une étude publiée par le journal Personality and Individual Differences qui postule la possibilité d'une association entre la motivation qu'il y a à vouloir maintenir une amitié post-relation, et des traits de caractères communs avec ceux des personnes atteintes de psychopathie.

Après avoir analysé les traits de personnalité et les histoires de relations de 861 personnes, des chercheurs de l'université d'Oakland ont tâché de déterminer à travers un questionnaire les traits narcissiques ou psychopathiques des sujets en fonction de leurs relations actuelles et du fait qu'ils étaient ou non restés amis avec des ex.

À l'issue de l'enquête, ceux qui témoignaient de «sombres traits de caractères», similaires à ceux que l'on retrouve chez les psychopathes, apparaissaient comme plus susceptibles d'être restés en contact avec d'anciens partenaires –souvent pour des raisons loin d'être désintéressées.

«Par rapport aux femmes, les hommes ont évalué les raisons de pragmatisme et d'accès sexuel comme étant plus importantes. [...] Les amitiés post-relation peuvent fournir à d'anciens partenaires l'opportunité d'échanger des ressources désirables (par exemple l'amour, le statut, des informations, de l'argent, du sexe) après la dissolution d'une relation amoureuse», écrivent les chercheurs.

Manque d'empathie

Chercher à garder contact avec un ancien partenaire peut à cet égard rentrer dans le cadre d'une relation stratégique permettant de récolter des bénéfices, sans souci de l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur son ancien partenaire.

«Alors que tout un chacun peut présenter des caractéristiques comme l'égoïsme, les psychopathes présentent souvent un manque total d'empathie –un signe que leurs actions sont motivées purement vis-à-vis d'eux-mêmes», rappelle The Independent.

Si les chercheurs envisagent d'intégrer cette donnée à d'éventuels nouveaux tests sur l'évaluation de la psychopathie, elle ne suffit évidemment pas à diagnostiquer cette dernière pour quiconque souhaiterait garder des liens d'amitié avec son ex.

Au revers du narcissisme, du sadisme, de l'égoïsme ou du manque d'empathie, caractéristiques fréquentes chez les psychopathes, il peut y avoir à cela des motivations altruistes, ou le simple désir de reconduire une relation dans un autre cadre, qui soit lui tout à fait sain.