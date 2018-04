Le combat d'une sénatrice américaine pour amener son bébé au Congrès

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Lorsque les cent sénateurs américains votent au Capitole, la règle en vigueur est que personne d'autre n'est autorisé dans la salle. Ce protocole posait problème pour la sénatrice démocrate Tammy Duckworth, qui a donné naissance à sa deuxième fille le 9 avril. Duckworth, qui a pris un congé maternité d'une semaine, souhaitait être présente pour les votes prévus en avril, tout en ayant la possibilité de s'occuper de sa fille et d'allaiter.

Elle a donc proposé une loi autorisant la présence d'enfants de moins d'un an au Congrès, et elle vient d'être adoptée au Sénat à l'unanimité. La question ne s'était pas vraiment posée avant Duckworth, qui est la première sénatrice de l'histoire américaine à accoucher pendant son mandat.

Limite d'âge fixée à un an

«C'était un débat très concret sur comment une nouvelle mère peut voter et continuer à s'occuper de son enfant», a expliqué la sénatrice Susan Collins. La limite d'âge a été fixée à un an car le but n'est pas non plus «d'avoir plusieurs enfants qui courent partout».

La sénatrice Amy Klobuchar, qui a mené des discussions avec ses collègues sur ce sujet pendant plusieurs semaines, a précisé que le code vestimentaire du Sénat ne s'appliquerait pas aux nourrissons.

Certains des sénateurs les plus âgés avaient quelques réticences, se demandant si des assistants parlementaires ne pourraient pas plutôt s'occuper du bébé pendant le vote, ou si la sénatrice ne pourrait pas plutôt rester avec son bébé dans le vestiaire adjacent et voter à partir de cet endroit. Mais au final personne ne s'est opposé à la mesure.

Le Sénat, qui est composé de 77% d'hommes avec une moyenne d'âge qui oscille autour de 60 ans, change rarement son protocole traditionnel. Le dernier changement de ce type –l'autorisation de chiens guides dans la chambre– date de 1977.

Tammy Duckworth, qui est sénatrice démocrate d'Illinois, a déclaré que le vote permettait de faire enfin entrer le Sénat au «XXIe siècle». Elle est habituée à être une pionnière, était non seulement la première sénatrice à donner naissance pendant son mandat, mais aussi la première sénatrice handicapée des États-Unis. Ancienne militaire, elle a perdu ses deux jambes pendant la guerre en Irak et marche à l'aide de deux prothèses.