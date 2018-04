Les emojis ont-ils ruiné le langage écrit?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Telegraph

Les emojis pourraient bien être en train de devenir la nouvelle fondation pour toute communication en ligne. En 2017, près de dix milliards de ces caractères ont été envoyés sur Twitter et environ 50% des posts Instagram en contenaient. En 2015, les chercheurs de l’université de Bangor (Pays de Galles) avaient dévoilé qu’un langage emoji était en train d’émerger –avec une évolution complexe et nuancée des symboles: aujourd’hui cet «alphabet» compte 1.282 caractères.

«Les emojis sont la forme de langage qui croît le plus rapidement. Ils ont même éclipsé l’écriture hiéroglyphique égyptienne», a expliqué Vyv Evans, professeur de linguistique, à la BBC.

Les emojis ont-ils une réelle influence sur le langage écrit? Google et Youtube ont décidé d'analyser leur impact grâce à une étude qui porte sur l'état actuel de la langue anglaise: trois-quart des 2.000 participants âgés entre 16 et 75 ans ont déclaré être dépendants aux emojis quand ils communiquent.

Le joueur de tennis Andy Murray avait décrit son jour de mariage en utilisant seulement des emojis

The Telegraph explique que l'utilisation d'emojis fait partie des aspects néfastes des technologies de communication: «Nous nous dirigeons vers un langage pictural et cartoonesque, ce qui va forcément affecter l'alphabétisation. Les enfants choisiront toujours la facilité: les emojis engendrent la paresse et affaiblissent le langage et l'expression.»

Paradoxalement, le porte-parole de YouTube indique que les tutos sur la langue anglaise sont plus populaires que jamais: une augmentation de 126% des vues sur la plateforme depuis avril 2017. Lucy Earl, propriétaire de la chaîne English With Lucy qui compte plus d’un million d’abonnés, donne des conseils et des astuces aux personnes voulant améliorer leurs compétences linguistiques en anglais.

«En communiquant de plus en plus sur nos téléphones et nos ordinateurs, c’est naturel que notre langage évolue. Par contre, ce n’est pas une excuse pour devenir fainéant», souligne-t-elle.

Un moyen d’interpréter les émotions dans un texte écrit

Quartz indique que la popularité des emojis sur internet est notamment due au fait que les êtres humains sont extrêment mauvais pour déceler et interpréter les émotions dans un texte écrit. En 2005, une étude de l'université de l'Illinois montrait que le sarcasme était seulement détecté dans 56% des cas par les participants.

Par ailleurs, cette incapacité à déceler les émotions conduit les personnes à interpréter de façon négative les textes écrits –surtout ceux qui ne contiennent aucun signal affectif explicite. Entre confusion et mauvaise interprétation, les conversations écrites peuvent devenir être un vrai casse-tête. Les emojis permettent d'exprimer une palette d'émotions et de dissiper les quiproquos.

D'autres études se sont concentrées sur l'aspect positif des emojis. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont montré que ces symboles aident les internautes à se sentir acceptés sur les réseaux sociaux –grâce aux «emojis inclusives» qui permettent notamment de choisir la couleur de peau.

Peut-on imaginer un futur où ces caractères deviendraient un langage international uniformisé pour permettre à toute la planète de communiquer sans barrière linguistique?