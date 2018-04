Au Ghana, le gouvernement veut remplacer l'appel du muezzin par des messages WhatsApp

Kurdes de Syrie: le jeu d’échecs entre Moscou, Ankara, Damas et Washington

Un deal «secret» sur la question kurde aurait été conclu entre la Russie, la Turquie et le régime syrien tandis que les États-Unis tentent de ménager la chèvre et le chou et d’éviter le piège moscovite.

Philippine de Clermont Tonnerre — 16 avril 2018 — Temps de lecture : 7 min