Dans quelles professions fume-t-on le plus de cannabis?

Il n’existe pas de profil type de consommateur de cannabis (à usage récréatif): toutes les populations et catégories sociales sont concernées. Les chercheurs des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aux États-Unis, se sont associés au département de la Santé publique et de l'Environnement de l'État du Colorado afin de déterminer si certains groupes de personnes sont plus enclins à consommer de la marijuana.

À partir de données collectées en 2014 et 2015 dans l’État du Colorado –le premier, avec celui de Washington, à avoir légalisé l’usage récréatif de la marijuana en 2014– le CDC a publié un rapport ce 13 avril faisant ressortir des tendances de consommation.

Les résultats révèlent que près de 15% des actifs du Colorado déclarent avoir consommé du cannabis dans les trente jours qui précèdaient le questionnaire du CDC.

Après analyse des données fournies par le CDC, Newsweek conclut que les jeunes hommes blancs arrivent en tête du classement des plus grands consommateurs de cannabis.

Les métiers de la restauration en tête du classement

Aux États-Unis, la consommation de marijuana est devenue une des préoccupations majeures des institutions de santé publique. Ces dernières craignent une augmentation des incidents et des blessures sur le lieu de travail –l’usage médical et/ou récréatif étant légal dans vingt-neuf États. D'autre part, des études établissent un lien entre la consommation de cannabis et les accidents de véhicules motorisés. D'après les auteurs du rapport, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail.

L'étude a aussi établi la liste des corps de métiers où les actifs consomment le plus de haschich ou d'herbe; le pourcentage correspond au taux de travailleurs et travailleuses en ayant consommé au moins une fois dans les trente jours qui précèdaient le questionnaire du CDC:

- Restauration (32,2%)

- Arts, Design, Divertissement, Sport et Média (27,5%)

- Production (20,8%)

- Vente (19,4%)

- Soins auxiliaires, Services à la personne (16,8%)

- Agriculture (16,5%)

- Bâtiment (16,5%)

- Juridique (15,9%)

- Informatique (13,2%)

- Transport (10,3%)

- Services sociaux (6,7%)

- Enseignement (6,3%)

Le rapport du CDC fait remarquer que les professions avec le moins de consommateurs de cannabis sont sujettes à des contrôles de drogue fréquents. Par ailleurs, les métiers de la restauration (32,2%) et de l’art et du divertissement (27,5%) sont susceptibles d’avoir une majorité de jeunes travailleuses et travailleurs actifs –ce qui pourrait expliquer des pourcentages aussi élevés.