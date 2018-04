La courte carrière du pin's «Fierté hétéro»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Les responsables du site 1000Flags, qui propose principalement des drapeaux et des produits dérivés, viennent de réaliser que certaines choses ne se faisaient pas. Après avoir commercialisé sur leur site et sur Amazon un pin's permettant de revendiquer sa fierté d'être hétéro, ils ont dû se résoudre à retirer cet article de la vente suite à un déferlement de critiques et de railleries.

Intitulé «Straight Flag», le pin's représente un drapeau comportant six bandes horizontales allant du gris foncé jusqu'au blanc. Il s'agit évidemment d'une référence directe au drapeau arc-en-ciel («Rainbow Flag») créé par Gilbert Baker en 1978, qui représente la communauté LGBT (lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre). Ce dernier est notamment utilisé lors des marches des fiertés pour revendiquer le droit de chacun et chacune à pouvoir mener sa vie amoureuse, sa vie sexuelle et sa vie personnelle sans avoir à subir de discriminations.

Pas de drapeau hétéro officiel, et c'est bien normal

Newsweek, qui a révélé l'existence et la mise en vente de ce pin's, rappelle qu'il n'y a pas de drapeau hétéro officiel, si ce n'est celui créé par le parti de Vladimir Poutine en 2015. Et c'est bien normal: l'hétérosexualité n'est pas un combat. Il est assez peu probable que qui que ce soit se fasse casser la figure en raison de son attirance pour les personnes du genre opposé, ou qu'un commentateur sportif insulte des footballeurs en les qualifiant d'«hétérosexuels». L'hétérosexualité est un statut assez confortable, qui n'a donc nul besoin d'être revendiqué.

C'est ce que n'ont pas manqué de rappeler les utilisateurs et utilisatrices d'Amazon, qui ont assailli la page (aujourd'hui supprimée) de l'article afin de lui donner la note minimale et d'expliquer que derrière cette envie de revendiquer son hétérosexualité se cache bien souvent (pour ne pas dire toujours) un fort relent d'homophobie, de biphobie et de transphobie.

Sur Twitter, utilisateurs et utilisatrices s'en sont donné à coeur joie, en profitant parfois pour attaquer le visuel de ce drapeau hétéro.

So apparently this is a Straight Pride Flag... I know.. Boring to match your real life because NO ONE DISCRIMINATES AGAINST YOU pic.twitter.com/t85u1dycp7 — Roly (@RolyUnGashaa) April 12, 2018

(«Donc, apparemment, ceci est un drapeau de la fierté hétéro... Je sais... C'est dur de vivre votre vie parce que PERSONNE NE VOUS DISCRIMINE»)

The straight pride flag is like a Dulux colour chart for depression pic.twitter.com/PoOFncXvrn — Crudi Dench (@crudidench) April 12, 2018

(«Le drapeau de la fierté hétéro ressemble à un nuancier Dulux sur le thème de la dépression»)

Des justifications mais pas d'excuses

C'est après avoir été contactés par Newsweek à propos des nombreux commentaires critiquant le pin's que les dirigeants de 1000Flags ont décidé de le retirer de la vente.

L'un des patrons du site, Mark Horler, rappelle que de nombreux pin's pro-LGBT y sont disponibles, du fameux rainbow flag jusqu'au triangle rose permettant de rappeler que l'homophobie continue à faire souffrir et à tuer. «L'idée du drapeau "Straight Flag" est venue d'une image trouvée sur Internet. Nous n'avons jamais produit de pin's dans un but anti LGBT, et nous sommes révoltés à l'idée que des gens puissent penser cela», a-t-il affirmé. Des excuses en bonne et due forme auraient sans doute été bienvenues.