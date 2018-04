Les couples qui gagnent le même salaire ont plus de chances de rester ensemble

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

On a beau savoir que l'argent ne fait pas le bonheur, que la beauté est intérieure et que la vraie richesse est celle de l'esprit, les expressions ne font pas tout. The Independent se fait le relais des recherches de Patrick Ishizuka, docteur à l'université de Cornell (État de New York) et spécialiste des questions démographiques. Le chercheur a tenté d'établir si certaines croyances populaires autour de l'argent et du couple étaient de simples idées reçues ou des faits avérés. Et ses conclusions sont édifiantes.

Dans un article publié pour la revue Demography, Ishizuka explique tout d'abord que plus un couple gagne en aisance financière, plus il se rapproche du mariage. «Les couples veulent posséder une maison et une voiture, et avoir amassé suffisamment d'économies pour pouvoir organiser un grand mariage. Il leur faut aussi un emploi stable et des revenus réguliers», écrit-il.

Le mariage plus important (mais moins solide) pour les personnes défavorisées

Les couples moins aisés ont donc plus de chances de se séparer, et ce malgré ce qu'affirme une étude précédemment publiée, qui montre que ces derniers accordent plus d'importance que les autres à la notion de mariage. Par ailleurs, Patrick Ishizuka précise que depuis les années 60, les taux de divorce ont particulièrement grimpé en flèche chez les couples appartenant aux catégories les moins favorisées.

Pour autant, la masse salariale d'un couple ne serait pas le premier facteur d'ordre économique pouvant déterminer son aptitude à durer ou non. La différence de salaire entre les deux partenaires jouerait un rôle capital dans la longévité de leur relation. «L'égalité des participations financières de l'homme et de la femme au sein du couple contribue à consolider et pérenniser leur relation». On peut imaginer que ce soit le cas également pour les couples homosexuels, ce que ne précise pas l'article.

Sur ce dernier point, rappelons toutefois que les couples lesbiens sont globalement plus pauvres que les couples hétérosexuels, comme le démontre un rapport américain relayé par l'indispensable blog féministe Crêpe Georgette. Ce qui peut forcément jouer sur leur capacité à durer.