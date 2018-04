La triste liste des pays qui ont le plus exécuté de condamnés à mort en 2017

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Amnesty International, The Telegraph

Un rapport publié, ce jeudi 12 avril, par Amnesty International rend compte du nombre d’exécutions dans le monde en 2017: 993 personnes ont été exécutées dans vingt-trois pays différents, un chiffre en baisse de 4% par rapport à l’année précédente (1.032 exécutions).

Cependant, ces données ne prennent pas en compte les mise à mort ordonnées en Chine car ces chiffres restent un secret d’État. Amnesty International estime que plusieurs milliers de tués seraient à ajouter au total –la Chine demeurant le plus grand bourreau planétaire.

Si on exclut la Chine, 84% du total des exécutions dans le monde ont eu lieu en Iran (507 exécutions), en Arabie Saoudite (146 exécutions), en Irak (125 exécutions) et au Pakistan (60 exécutions). Les États-Unis (23 exécutions) arrivent en huitième position du classement des plus grands bourreaux. Les différentes méthodes de mise à mort utilisées sont la décapitation, la pendaison, l’injection létale et le peloton d’exécution. Par ailleurs, sur les 507 personnes exécutées dans ce pays, 501 étaient des hommes.

À LIRE AUSSI La peine de mort, notre hideuse loterie judiciaire des années 1970

Les exécutions reculent mais les mauvais traitement continuent

Dans plusieurs pays, les cours de justice ne se sont pas conformées aux normes internationales d’équité des procès. Le Bahreïn, la Chine, l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite ont pratiqué l’extorsion d’aveux par la torture et autres mauvais traitements –certaines de ces confessions étaient même diffusées en direct à la télévision.

Selon The Telegraph, un grand nombre des condamnés à mort avaient commis des crimes mineurs et sans violence. En Iran et en Arabie Saoudite, 40% des exécutions portaient sur des infractions commises en lien avec la drogue.

En 2017, le nombre d’exécutions a largement baissé en Biélorussie (50%), au Pakistan (31%), en Egypte (20%), en Iran (11%) et en Arabie Saoudite (5%). Cette même année, la Guinée, la Mongolie et le Guatemala ont aboli la peine de mort, rapportant ainsi le total à 142 pays ayant aboli cette peine. Malgré tout, selon Le Monde, 56 pays la pratiquent encore.

À LIRE AUSSI Les jurés américains rejettent de plus en plus la peine de mort

À la fin de son rapport, Amnesty International révèle que 21.919 personnes sont encore en attente dans le couloir de la mort. Le nombre de condamnés à mort a toutefois considérablement baissé comparé à 2016 –passant de 3.117 à 2.591.

The Telegraph conclut sur une note négative en révélant qu'au Japan, aux Maldives, au Pakistan, à Singapour et aux États-Unis, des personnes avec des handicap mentaux ou intellectuels faisaient partie des personnes exécutées –et d'autres sont encore dans le couloir de la mort.