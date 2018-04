Au 13h de Pernaut, Macron n'a pas boudé son plaisir

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron, qui ne porte pas en grande estime les journalistes, s’en était éloigné un temps, préférant le dialogue direct avec les Français. Mais, à l’heure où le tonnerre gronde, le président de la République réapparait et rappelle les micros.

Il s'est invité dans le Journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut ce jeudi et sera interviewé dimanche soir par Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Deux interventions et du temps de parole à rendre jaloux les autres.

Emmanuel Macron affronte différents mouvements de protestation –grèves SNCF, blocage des universités, grogne contre les 80 km/h sur les routes nationales et départementales. Il a tenté de faire de la pédagogie tout en restant ferme.

À LIRE AUSSI Olivier Besancenot, ciment des gauches anti-Macron?

Sur TF1, le président de la République était-il convainquant dans cette figure d'ordre et autorité? S'est-il adressé à tous? Quelle trace cette interview laissera-t-elle dans l'opinion publique?

Les réponses de Roland Cayrol, politologue et directeur de recherche associé au Cevipof, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match et Samuel Le Goff, journaliste pour la revue Contextes, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.