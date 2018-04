Galériens du permis, votre récompense est sur Leboncoin !

Temps de lecture: 2 min

Vous n’êtes vous-même pas sûr d’y croire. Mais le morceau de papier rose que vous tenez entre vos mains tremblantes est bel et bien un authentique permis de conduire. A présent que vous avez bravé un nombre considérable d’épreuves - des subtilités des priorités à droite à l’apprivoisement complet de votre moniteur acariâtre - l’heure est venue d’acquérir votre premier bolide. A vous les routes de campagne bucoliques, la folle frénésie des autoroutes et la poésie des embouteillages du périphérique !

Vous n’avez cependant pas encore les moyens de vous offrir une limousine tout terrain pour épater la galerie ? Vous trouverez des milliers d’annonces de particuliers et de professionnels sur Leboncoin, répartis dans toute la France, vous permettant de mettre la main sur le véhicule de vos rêves à différentes gammes de prix.

Dis-moi quelle est ta première voiture, je te dirai qui tu es !

«Tel chien, tel maître» dit l’adage populaire. «Telle voiture, tel proprio», répondrons-nous. Grâce au site d’annonces Leboncoin, vous pourrez non seulement rouler cheveux au vent (et ceinture à l’épaule, n’oublions pas la sécurité), mais aussi choisir le modèle de voiture qui reflète au mieux votre personnalité. Vous avez ainsi le choix entre une soixantaine de marques, des plus classiques aux moins conventionnelles.

Pour les plus vintages des conducteurs, des voitures de collection ou des modèles datant d’avant les années soixante sont parfois mis en ligne. Vérifiez juste qu’elles soient en état de marche, ce serait dommage d’être en rade sur le parking avec votre 4L.

Les conducteurs écolo seront ravis d’apprendre que des modèles électriques ou hybrides sont en vente. Quant à ceux qui envient Elon Musk et ses prouesses technologiques, sachez qu’il est possible d’acquérir sur Leboncoin une authentique Tesla, ces fameuses voitures autonomes qui se déplacent sans l’aide d’un conducteur. Mais vous l’aviez passé pour quoi, au fait, ce fameux permis ?

Ne pas se planter dans le décor

On ne le répétera jamais assez : une trop bonne occasion est le meilleur moyen pour… se faire arnaquer dans les règles de l’art ! Même si vous êtes un bleu de l’achat automobile, vous devez savoir détecter les annonces trop belles pour être vraies. Quelques précautions élémentaires : n’acceptez jamais de faire des virements à l’étranger via des dépôts en ligne comme Western Union ; demandez à vous entretenir par téléphone, et non par mail, avec le propriétaire et exigez des photos détaillées du véhicule.

Pour un paiement sécurisé, passez par PayCar, le service recommandé par Leboncoin afin d’éviter les mauvaises surprises. Enfin, dernière astuce, interrogez le propriétaire sur son utilisation passée de la voiture que vous convoitez. L’a-t-il utilisée sur des petites routes malaisées, ou en a-t-il fait un usage citadin ? Etait-il du genre à enchaîner les kilomètres ou à en faire un usage raisonnable ? Cela vous donnera autant d’indices sur l’état général du véhicule.

Une première voiture à la pointe de la tech’

Ce n’est pas parce que c’est votre première voiture qu’elle doit ressembler à un tas de ferraille ambulant ! Grâce aux nombreux accessoires automobiles proposés sur Leboncoin, vous pouvez vous amuser à jouer au roi du tunning et à déployer tout votre savoir-faire en matière de bricolage.

En plus de vous permettre de changer une portière ou un rétroviseur, les vendeurs sur Leboncoin vous proposent toute une série d’objets high-tech et d’accessoires connectés dernier cri. Vous pouvez, par exemple, acquérir un GPS intelligent, qui accompagne votre trajet avec la dextérité du robot R2D2 dans Star Wars. Ou installer un autoradio directement connecté à Internet histoire de surfer (à l’arrêt, bien entendu) pour télécharger vos playlists préférées.

Et maintenant, direction l’autoroute des vacances pour un premier départ… garanti sans accrochages !