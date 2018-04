Les transports en commun, stress in the city

Temps de lecture: 6 min

La nécessité de lutter contre la pollution et ses effets sur les dérèglements climatiques et la santé publique est établie. Dans cette perspective, il est tout à fait logique de chercher à réduire la circulation automobile en ville. Mais tout changement de société peut avoir des effets indésirables. Plus encore quand il s’agit d’un chantier aussi énorme que de remplacer des modes de déplacement individuel –comme la voiture– par des transports en commun. Une telle mutation peut se traduire par des effets néfastes sur la santé des personnes concernées, si ceux-ci ne sont pas anticipés.

Les habitants des grandes métropoles, et singulièrement en région parisienne, travaillent de plus en plus loin de leur domicile. Les trois quarts des Franciliens exercent leur profession hors de leur commune d’habitation, selon l’Insee. La distance domicile-travail médiane était de 23 km en 2013. Si on y ajoute les déplacements non professionnels, le temps de transport moyen est de 92 minutes par jour en région parisienne. Autre particularité, l’utilisation des transports en commun y est déjà beaucoup plus forte qu’ailleurs: 44% des navettes domicile-travail, contre moins de 17% au plan national.

L’utilisation des transports en commun est promue aujourd’hui par les tenants de la cause écologique, qui mettent en avant un impact positif sur l’environnement et donc sur la santé publique. Les bénéfices sont effectivement certains par rapport aux déplacements automobiles en ce qui concerne les émissions toxiques, pour les pathologies respiratoires notamment. Ce changement améliore l’état de santé et réduit la mortalité des personnes les plus vulnérables, comme les enfants jeunes, les personnes âgées ou toutes celles souffrant de maladies pulmonaires et allergiques.

À LIRE AUSSI Le petit Paris, capitale mondiale du transport en commun

Le stress excessif et durable, facteur de risque pour la santé

Mais on connaît un autre facteur de risque majeur vis-à-vis de nombre d’affections: le stress excessif et durable. Ses effets toxiques sont largement documentés sur la biologie du corps, en particulier sur le système cardio-vasculaire, le système immunitaire, le métabolisme et le cerveau dans son ensemble. Il peut en découler une aggravation des risques d’hypertension artérielle, d’infarctus du myocarde, d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète, d’obésité, et de tous les troubles psychiques comme la dépression et les addictions. Sans compter les troubles moins spectaculaires mais sources de souffrances réelles que sont les migraines, troubles digestifs, sensibilités aux infections ou troubles allergiques divers.

Or, les usagers réguliers des transports en commun sont soumis à un niveau de stress bien supérieur à la moyenne de la population. Les raisons en sont multiples. Il est particulièrement élevé dans les zones urbaines les plus denses où les quais, les wagons et les bus sont toujours combles, sans possibilité de place assise pour des trajets parfois très longs. Les retards, pannes diverses et incertitudes sur les horaires produisent un sentiment de vulnérabilité majeure pour les personnes devant respecter des heures précises, au risque de perdre des journées de salaire voire leur travail. On peut y ajouter un sentiment d’insécurité lié aux risques d’agression, accentué ces dernières années par la menace accrue d’attentats dans les lieux publics.

Véronique, usagère

Ces constats ne sont évidemment pas limités à la région parisienne et à la France, mais concernent toutes les grandes métropoles du monde. Une étude britannique a montré par exemple que les personnes se rendant à leur travail en transport en commun ont un niveau de stress trois fois plus élevé que celles s’y rendant à pied.