La police écossaise envoie un hélico pour sauver des fans de heavy metal qu'elle croyait suicidaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

La police écossaise a envoyé des bateaux et un hélicoptère sur une île du lac Loch Leven pour sauver des campeurs soupçonnés d'appartenir à une secte dangereuse. Ayant repéré un groupe d'hommes et d'enfants vêtus de noir avec des t-shirts inquiétants et du maquillage étrange, un passant a alerté la police, pensant qu'ils étaient sur l'île pour se suicider.

Scottish police ‘rescue’ metal fans mistaken for suicide pact members https://t.co/fDMdvsruVi — The Guardian (@guardian) April 10, 2018

Lorsque les autorités sont arrivées, après avoir brisé les vitres de leurs voitures pour y chercher des lettres de suicide, ils ont trouvé trois amis qui buvaient des bières autour d'un feu de camp alors que leurs enfants dormaient dans des tentes.

«Nous sommes juste un groupe d'amis qui aime faire du camping sauvage, boire des bières et écouter du heavy metal», a expliqué David Henderson à la BBC.

«Mais comme nous sommes tous habillés en noir et qu'on a l'air de fans de heavy metal, les gens pensent parfois qu'on est dangereux.»

Henderson est un enseignant qui est aussi chanteur dans le groupe de black metal Nyctopia, et ses deux amis sont prof de fac et ingénieur. Henderson raconte avoir été effrayé par les lumières lors de l'opération de sauvetage:

«C'était surréaliste et on ne savait pas ce qui se passait. C'était un peu comme un film, un épisode de X-Files.»

La police a évacué les campeurs de l'île et sur les rives du lac, une vingtaine de véhicules et une cinquantaine de policiers et personnel médical les attendaient.

«Ils ont vraiment fait une super opération de sauvetage, mais le seul problème c'est qu'on n'avait pas besoin d'être sauvé», a expliqué Panadiotis Filis, qui enseigne à l'université d'Aberdeen et a fondé la brasserie Black Metal.

À LIRE AUSSI Une étude montre que les jeunes fans de heavy metal des années 1980 s'en sont bien sortis

Une fois que la police s'est rendue compte que les campeurs n'étaient pas en danger, le groupe d'amis et les trois enfants ont passé le reste de la nuit dans leur voiture et devront apparemment payer les frais des vitres cassées.