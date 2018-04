Le «condom challenge», (faux) argument pour discréditer les jeunes Américains qui luttent contre les armes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Aux États-Unis, tous les arguments semblent bons pour décrédibiliser le combat des jeunes Américains qui souhaitent plus de contrôle sur les armes à feu. Dernier en date, relevé par la BBC: utiliser une soi-disant tendance stupide pratiquée par les adolescents, le «condom challenge», pour les faire passer pour des idiots, desquels nous n'aurions pas de conseils à recevoir.

Première étape: déterrer de vieilles vidéos de ce fameux «défi du préservatif», qui consiste à aspirer un préservatif par le nez pour le faire ressortir par la bouche. Contrairement à ce que veulent faire croire certains médias américains, tous les adolescents ne s'adonnent pas en ce moment à cette pratique aussi dangereuse que stupide. Comme le relève Europe 1 sur son site internet, l'emballement médiatique est né d'un reportage diffusé par une chaîne texane fin mars. Résultat: le «snorting condom challenge» a fait l'objet de titres alarmistes aux quatre coins du pays, mais aussi chez nous, alors même que les vidéos où des adolescents se sont filmés en train d'aspirer un préservatif datent de plusieurs années. Malgré le côté daté et marginal de cette pratique, elle est devenue en quelques jours, selon les médias, le dernier jeu à la mode de tous les adolescents américains.

Facile, dans ce contexte, de passer à la seconde étape: utiliser ce buzz pour discréditer les jeunes américains qui militent contre le port d'armes dans leur pays. Et pour cela, les réseaux sociaux s'avèrent des outils parfaits. La BBC a sélectionné quelques messages particulièrement parlants de cette technique de récupération politique, comme celui d'un organisme de l'Illinois qui propose des entraînements au tir:

«Pourquoi nous n'avons pas à recevoir de conseils de la part de cette jeune génération sur le contrôle des armes », écrit l'Illinois Concealed Carry, qui a pris soin de placer quelques émoticones et un lien vers un article sur le «condom challenge». Et deux photos qui montrent cette «nouvelle» pratique si stupide - et tellement actuelle et répandue, auraient pu ajouter les auteurs du post.

Buzzfeed a repéré de son côté un tweet semblable, qui se conclut par «Merci Dieu pour Trump»... et qui fustige en passant l'idée de baisser l'âge du vote et «le niveau d'intelligence de la gauche». Sans oublier la photo du «condom challenge» et un drapeau des États-Unis pour illustrer tous ces propos.

Certains médias, comme la BBC, ont heureusement déjà entamé la toisième étape, en dénonçant cette récupération politique.