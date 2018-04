Les vélos bientôt interdits dans le centre de Prague

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alors que de plus en plus de villes font la promotion du vélo dans leurs rues, Prague a décidé de prendre le contre-pied de cette tendance: la municipalité en charge de la gestion des principaux quartiers historiques de la ville veut interdire les vélos dans certaines rues, rapporte le Guardian.

Selon les élus, cette mesure vise à protéger les touristes: les vélos représenteraient un «danger» pour ceux-ci. «Nous ne sommes pas contre les cyclistes», a assuré Oldich Lomecký, le maire de l'arrondissement:

«Mais dans une zone piétonne, la priorité doit revenir aux piétons, et non aux cyclistes. Chaque jour, il y a des conflits entre les cyclistes et les piétons.»