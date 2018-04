Un train rempli de 5000 tonnes d'excréments est bloqué dans une ville d'Alabama

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Depuis le mois de février, plus de 200 containers remplis d'excréments humains sont stockés dans une gare de triage de Parrish, une petite ville d'Alabama. Les wagons contiennent environ cinq mille tonnes de «biosolides», et l'odeur qui en émane commence à importuner les 982 habitants de la ville, qui disent ne plus pouvoir profiter de leurs jardins.

Le train, qui transporte des déchets venus de stations d'épuration de New York et du New Jersey, devait s'acheminer vers une décharge privée nommée Big Sky Environmental. La boue d'épuration devait y être utilisée pour fertiliser le sol.

Mais il s'avère que la ville voisine de la décharge, West Jefferson, a obtenu une injonction empêchant les biosolides d'être stockés dans le coin. N'ayant nulle part où aller, le train plein d'excréments s'est donc retrouvé à Parrish, où aucune ordonnance locale n'empêche le stockage de ce genre de déchets. En janvier, le train avait aussi fait un arrêt à Birmingham, la principale ville d'Alabama, avant d'être expulsé suite aux plaintes des habitants.

Le ministère de l'environnement américan et les autorités locales ont assuré à la maire de Parrish, Heather Hall, que les déchets n'étaient pas dangereux pour la santé des résidents. Après s'être plainte auprès du gouverneur et fait la tournée des médias, Hall a obtenu que les containers commencent à être évacués mais personne ne semble savoir où ils finiront.

Malgré l'odeur persistante, la ville n'a pas annulé sa fête municipale - avec barbecues et concerts - qui aura lieu le weekend du 7 avril non loin de la gare de triage. Optimiste, la maire explique que grâce aux températures relativement basses, les effluves venant du train sont supportables.