Le Portugal, champion des énergies propres

Selon Redes Energéticas Nacionais (REN), une société portugaise d'électricité, le Portugal a produit plus d’énergies renouvelables qu'il en a consommées au mois de mars dernier. Avec 4812 GWh d'électricité produite soit 103,6%, il a battu son record précédent de 99,2% en février 2014.

Cet exploit fait suite à des années de politiques axées sur la transition énergétique vers les énergies renouvelables: les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques ont permis à eux seuls de produire respectivement 42% et 55% de la consommation du mois de mars. Surtout que le Portugal n’en est pas à son premier coup d’essai: selon les Echos, en 2014, le Portugal avait couvert ses besoins en électricité uniquement grâce à l’éolien, l’hydraulique et le solaire et ce pendant six jours d’affilés.

Quartz précise que, malgré tout, la consommation du peuple portugais ne s'est pas cantonnée aux énergies vertes pendant le mois de mars, notamment parce que les énergies solaires et éoliennes restent imprévisibles. Les énergies fossiles –gaz et charbon– ont donc pris la révèle à plusieurs reprises.

Fin décembre 2017, les ministres de l’Environnement et de l’Énergie de l’Union européenne se sont fixés un objectif à atteindre de 27% d'énergie renouvelables d'ici 2030. En 2016, le Portugal avait déjà atteint 55,5% de production d'énergie verte.

Le rêve du 100% renouvelable

D'ici 2040, le Portugal prévoit de pouvoir garantir la production d'électricité annuelle du pays grâce aux énergies propres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Malgré tout, elles dépendent très largement des conditions météorologiques. En 2017, à cette même période, seulement 6% de la production d'électricité du pays provenait des énergies vertes –une sécheresse historique avait touché le pays et perturbé très fortement les centrales hydroélectriques.

Selon Quartz, atteindre le 100% renouvelable ne serait pas impossible pour le Portugal. D'autres pays d'Europe montrent l'exemple: l'Allemagne, par exemple, s'est engagée à atteindre au moins 80% de production électrique en énergie propre d'ici 2050. Le Danemark, l'Islande et la Norvège sont déjà en capacité de produire 100% de leur électricité à partir des énergies renouvelables.

En attendant de voir si le Portugal peut un jour atteindre le 100% renouvelable, le pays reste «le pays le plus accueillant au monde selon les expats» et le «troisième pays le plus sûr au monde en 2017».