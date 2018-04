Le leadership d'Emmanuel Macron à l'épreuve de la grève SNCF

Temps de lecture: 2 min

Comment l'opinion publique va-t-elle évoluer face à la grève perlée de la SNCF? C'est la question qui taraude l'exécutif. Emmanuel Macron joue gros sur cette réforme. Va-t-il casser son image de réformateur? Va-t-il maintenir son cap au risque de récolter un durcissement du conflit?

Sur France Inter cette semaine, Édouard Philippe affichait sa fermeté. La CGT aussi, en dénonçant notamment un «chantage à la reprise de la dette». C'est donc un combat politique déjà bien engagé.

À LIRE AUSSI Pourquoi déteste-t-on les cheminots?

Le leadership du président de la République est-il menacé? Sera-t-il soutenu dans la durée par l'opinion publique, alors qu'un sondage paru jeudi 4 avril indique que 57% des Français estiment le mouvement de grève non justifié, contre 42% qui le soutiennent?

Les réponses et analyses de Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Nicolas Tenzer, haut fonctionnaire et directeur de la revue Le Banquet, et Julien Léger, membre de la direction de la CGT Val de Marne en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.

À LIRE AUSSI Réforme institutionnelle: Édouard Philippe joue la montre, Gérard Larcher la lenteur

Il est aussi question dans l'émission de la réforme des institutions annoncée par le Premier ministre mercredi soir et du mouvement de prostestation des étudiants dans les universités.