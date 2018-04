La carte du monde des vrais noms de pays

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

Espagne, Angleterre, Grèce, Bulgarie… Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir d’où viennent ces noms de pays et quelles sont leurs significations? L’étymologie peut se révéler une source intarissable d'informations sur l'histoire des peuples et des civilisations. Credit Card Compare, un comparateur de cartes de crédit, a créé une carte du monde avec les noms de pays traduits littéralement dans leur langue d’origine, nous apprends Forbes.

Carte du monde avec les noms de pays traduits littéralement. Crédit: Credit Card Compare

Europe

En Europe, les noms de pays proviennent majoritairement du nom des habitants: la France est la terre des Francs; l’Écosse celle des Écossais; l’Angleterre la terre des Angles. D’autres traductions sont plus surprenantes. La Macédoine, par exemple, signifierait «la terre des gens de grande taille». D’autres noms trouvent leur origine dans la faune et la flore: le Monténégro se traduit par «la terre à la montagne noire» et l’Albanie par «la terre des aigles».

Carte de l'Europe avec les noms de pays traduits littéralement. Crédit: Credit Card Compare

Afrique

L’origine des noms de pays du continent africain raconte l’histoire des populations locales mais aussi celle de la colonisation. Par exemple, le nom de l’Éthiopie, «la terre des visages brûlés» est issu d'une expression grecque qui désigne les personnes à la peau noire. D’autres noms permettent d'avoir un aperçu des cultures et moeurs: le Malawi ou «terre de feu» renvoie à l’ancien rituel qui consistait à enflammer les herbes mortes avant la mise en culture.

Carte de l'Afrique avec les noms de pays traduits littéralement. Crédit: Credit Card Compare

Forbes conclut que bon nombre de noms de pays résultent de mauvaises traductions entre les natifs et les étrangers ou d'erreurs dans la transmission orale. Le Sénégal en est le parfait exemple: son nom se traduit littéralement par «notre pirogue», résultat de malentendus entre les marins portugais et les pêcheurs locaux qui parlaient souvent de leurs «sunu gaal» –leurs pirogues.



Duncan Madden, journaliste à Forbes poursuit son analyse et explique que certains noms de pays peuvent être trompeurs. La «terre des hommes honnêtes» par exemple est la traduction littérale du Burkina Faso, un pays classé à la 74e position du classement des pays les moins corrompus...

Si vous voulez poursuivre l’analyse étymologique des noms de pays, Wikipédia propose ici une liste plus détaillée.