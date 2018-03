Le pape François a-t-il vraiment pu dire que l’enfer n’existe pas?

Temps de lecture: 2 min

«L'enfer n'existe pas, ce qui existe c'est la disparition des âmes pécheresses», aurait déclaré le pape François dans un entretien avec Eugenio Scalfari, fondateur du journal italien La Repubblica, paru jeudi dernier. Des propos immédiatement réfutés par le Vatican dans un communiqué du Saint-Siège accusant le journaliste d’avoir mal retranscrit les propos du souverain pontife.

Cette déclaration ne serait, selon l’autorité religieuse, que le «fruit de la reconstruction de [Scalfari]» qui, soulignent certains observateurs, est un athée de 93 ans ayant lui-même confié ne pas prendre de notes durant ses interviews. Et de conclure «qu’aucune des citations en question ne peut être considérée comme une fidèle retranscription des paroles du Pape».

Alors, à quel saint se vouer? Dans un article intitulé «Tout le monde se calme, le Vatican assure que le Pape n’a jamais dit que l’enfer n’existait pas», Buzzfeed rappelle que ce dernier a, par le passé, fait quelques (rares) références à la notion d'enfer.

En 2014, lors d’une veillée en hommage aux victimes de la Mafia italienne, le Pape avait ainsi demandé à ses membres de «se repentir ou de s’exposer à une damnation éternelle». «Il est encore temps de ne pas finir en enfer», avait-il ajouté, «ce qui vous attend si vous continuez sur ce chemin».

L’an dernier, lors d’une visite au Sanctuaire de Notre-Dame de Fátima au Portugal, François avait également assuré que mener une vie sans Dieu comportait «des risques de mener en enfer».

Quoi qu’il en soit, tranche Buzzfeed, les écrits saints sont, eux, on ne peut plus clairs. Le Catéchisme de l’Église Catholique reconnait ainsi sans ambiguïté «l’existence de l’enfer et de son éternité»: