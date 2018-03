La compagnie aérienne Cathay Pacific autorise son personnel féminin à porter des pantalons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur South China Morning Post

Cela faisait 72 ans que la plus grande compagnie aérienne internationale d'Asie, Cathay Pacific, basée à Hong Kong, imposait le port de la jupe à ses hôtesses de l'air. Après de longues réclamations, il sera désormais possible pour ces dernières d'enfiler un pantalon, à la suite d'un accord conclu jeudi 29 mars avec les syndicats du personnel navigant.

Dans un communiqué, la compagnie a déclaré qu'il était «impératif que nos collègues qui font face à la clientèle soient non seulement fiers de porter les couleurs de Cathay Pacific et de Cathay Dragon, mais aussi qu'ils se sentent à l'aise et capables d'accomplir leurs tâches au mieux de leurs capacités», ajoutant que «le choix accordé à notre personnel est aussi important que celui de nos passagers».

Harcèlement et stéréotypes de genre

Plusieurs cas de harcèlement sexuel visant des femmes de la compagnie avaient déjà été rapportés, sur leur lieu de travail comme dans les transports en commun. Pendant des années, les femmes de la compagnie s'étaient déjà plaintes de l'obligation de porter un chemisier blanc trop court qui les exposait dès qu'elles se penchaient ou s'étiraient.

À cela se sont ajoutées des revendications contre le maintien des stéréotypes de genre. Vera Wu Yee-mei, la présidente du syndicat des membres de l'équipage de Cathay Pacific, déclarait ainsi au South China Morning Post, quelques jours avant l'accord:

«Le stéréotype de l'hôtesse de l'air est déjà très ancien: avoir l'air jolie, être complètement maquillée et porter une jupe. C'est le bon moment pour renouveler notre image.»

Alors que l'uniforme actuel comprenait une jupe rouge à deux fentes arrières, des bas noirs et des chaussures à talons noires, des pantalons devraient être disponibles lors du prochain renouvellement des uniformes: cela pourrait néanmoins prendre de trois à cinq ans.

À LIRE AUSSI Le jogging est le nouveau jean

Cathay Pacific et Cathay Dragon rejoignent ainsi les compagnies sud-coréennes Korean Air et Asiana Airlines, qui autorisent leurs hôtesses à porter des pantalons.

Après deux ans de débats, British Airways avait également accepté en 2016 l'introduction de pantalons pour les femmes de son personnel. Pendant ce temps, la compagnie low cost vietnamienne VietJet emploie ses équipes féminines pour vendre des calendriers à connotation sexuelle, où des employées en bikini sont utilisées pour promouvoir la marque.