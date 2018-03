Quelle est la position de Macron face au terrorisme islamiste?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron a rendu cette semaine un hommage au lieutenant-colonel Beltrame, le militaire qui s'est substitué à une otage lors de l'attaque terroriste du Super U de Trèbes, dans l'Aude, vendredi 23 mars. Le président de la République a invoqué Jeanne d'Arc, les soldats de Verdin et les héros de la Résistance.

Mais l'unité politique dans ce moment de deuil et de recueillement national cache la division d'avant-hier et de demain. La droite et l'extrême droite ont parlé d'une même voix pour réclamer soit la démission du ministre de l'Intérieur, soit l'enfermement de tous les fichés S. La polémique s'est éteinte le temps du deuil, mais elle reviendra. Emmanuel Macron a posé des paroles justes, mais ne pourra pas s'exonérer d'actes.

Comment analyser le discours d'Emmanuel Macron? La formule «hydre islamiste» était-elle bien choisie? Que va-t-on puiser dans le roman national autour de la figure du héros? Quelle politique compte-il mener face à la menace terroriste?

Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Carole Barjon, cheffe du service politique de l'Obs, Stéphane Rozès, politologue et président de CAP, conseil, analyses et perspectives en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.

L'avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy, mis en examen dans le dossier de l'argent libyen, renvoyé en procès dans l'affaire Bygmalion et renvoyé en correctionnelle dans l'affaire dite «des écoutes», est aussi abordé dans cette émission.