«Lighter is better», Heineken retire sa publicité jugée raciste

La nouvelle publicité du groupe Heineken met en scène un barman qui fait glisser une bière jusqu’à l’autre bout du bar en direction d’une femme. Cette bière allégée en calories et en alcool passe devant plusieurs clients noirs et atteint une femme blanche suivi du slogan «Lighter is better» –«Plus c’est clair, mieux c’est» en français.

Depuis dimanche, cette publicité déclenche une polémique sur internet. Chance the Rapper est un des premiers à avoir réagi ouvertement sur Twitter en la décrivant comme «terriblement raciste».

«J’ai l’impression que les entreprises font exprès de diffuser des publicités racistes pour faire plus de vues. Et avec une publicité de ce type, ils sont sûrs d’y arriver», renchérit-il quelques tweets plus tard. Il aura fallu attendre seulement quelques heures pour que d’autres internautes suivent l’exemple du rappeur américain: «Qui sont les idiots qui ont donné leur accord pour la diffusion de cette publicité? Il faut les virer», s’est indigné Helen Ehrenhofer sur Twitter.

Face à ces accusations, Heineken a retiré la publicité de sa chaîne Youtube: «Nous avons loupé le coche. Nous pensions que la publicité faisait clairement référence à notre nouvelle bière allégée. Nous prenons en compte vos remarques et nous allons nous efforcer à les appliquer dans nos prochaines campagnes», a déclaré Bjorn Trowery, porte-parole pour Heineken USA.

Publicité «Lighter is better» de Heineken

Racisme en série dans les publicités

Comme le rapporte CNN, Heineken n'est pas la seule marque à avoir fait parler d’elle pour racisme ces derniers mois.

L’année dernière, Pepsi a été accusé de s’approprier le mouvement de lutte sociale Black Lives Matters pour vendre du soda. La publicité mettait en scène Kendall Jenner, l'avant-dernière des soeurs Kardashian, qui propose une canette à un policier. Comme si tous les problèmes de racisme aux États-Unis pouvaient être résolus grâce à Pepsi.

En octobre dernier, c’est la marque de cosmétique Dove qui a fait polémique pour avoir posté un gif de trois secondes montrant un femme noire qui se transforme en femme blanche après avoir retiré un tee-shirt marron suivi de la mention «Prêt à prendre une douche Dove?».

En début d’année, la chaîne de magasins suédoise de prêt-à-porter H&M a provoqué un tollé pour avoir fait poser un enfant noir portant un sweat shirt avec l’inscription «Le singe le plus cool de la jungle».