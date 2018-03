Tous les sites de streaming se ressemblent, et ça doit changer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

«Tous les services de streaming font payer 9,99 $, et tout le monde écoute la même musique». Dans un entretien accordé à la BBC, Jimmy Iovine a appelé les sites de streaming musical à diversifier leurs contenus. Que ce soit sur la plate-forme qu'il dirige -Apple Music-, ou sur celle de ses principaux concurrents Spotify et Deezer, il est vrai que les mêmes titres défilent, et les mêmes types de playlists sont proposés. À l'inverse, observe le producteur, Netflix propose un «catalogue unique» pour 10,99 $.

Selon Iovine, les sites de streaming doivent eux aussi relever ce défi de l'originalité. Certains ont déjà fait quelques tentatives: Spotify vient de lancer sa première «création originale»; le géant du streaming a produit son premier titre, enregistré par Spotify Studio NYC. De son côté, Apple Music avait un temps misé sur les exclusivités en sortant en avant-première certains albums, comme Views, de Drake. Aujourd'hui, la plate-forme se tourne plutôt vers le contenu vidéo, en diffusant notamment les fameux «Carpool Karaoke».

Mais pour Iovine, la course à la diversification a à peine commencé. Il est temps que les sites de streaming musical proposent un «contenu original», pour garantir «plus d'interaction entre les artistes et leur public», assure-t-il. «Ces services n'existent pas encore», estime le producteur, qui confie se consacrer à cette tâche. Cela fera-t-il partie de ses missions de consulting, qu'il proposera à Apple Music à partir d'août, laissant a priori son poste de directeur vacant?