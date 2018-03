Quand la belle-mère débarque...

Temps de lecture: 5 min

Quand, au début de l'automne, ma belle-mère a émis l’hypothèse qu'elle viendrait peut-être nous voir ce printemps, nous n'y avons pas cru. Comme chaque année, une fois passées les fêtes, quand son moral plongerait aussi bas que les températures extérieures, elle renoncerait à son projet et le remettrait à l'année prochaine. On dirait, «Ah quel dommage», on soupirerait «Quel mauvais tour vous nous jouez là», on écrirait «Et le chat qui se faisait une telle joie de vous revoir!»

Même lorsque, début février, elle nous a écrit pour nous annoncer qu'elle venait de prendre ses billets d'avion, personnellement je n'y ai pas cru. À la dernière minute, elle reculerait, elle prétexterait une maladie imaginaire, elle s'inventerait toute une ribambelle de problèmes aussi inextricables les uns que les autres qui l'obligeraient à remettre à plus tard son voyage: des cors aux pieds avaient surgi durant la nuit, Macron l'avait saignée avec son augmentation de la CSG, son nouvel amant se proposait de l'emmener en voyage à Venise, elle ne pouvait pas laisser passer pareille aubaine, elle regrettait, ce serait pour l'année prochaine.

Même lorsque la veille au départ, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle était prête, j’espérais encore...

À tout hasard, peu enclin à prendre le moindre risque, j'ai quand même pris sur moi de l'avertir que cette année, l'hiver se montrait particulièrement rude et que les prévisions des météorologues pour ce printemps allaient toutes dans le même sens: de la pluie extrême, du froid à tout-va, voire même de la neige, oui de la neige givrée qui rendrait les trottoirs extrêmement glissants, à la limite du praticable, sans parler de notre récurrent problème de chaudière auquel personne ne trouvait jusqu'à présent de solution, si bien que je lui écrivais ce message avec des moufles, emmitouflé dans trois pull-overs, une cagoule collée à mon visage.

Même lorsque la veille du départ, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle était fin prête, j’espérais encore. Je visitais la page Facebook de Sud Rail, histoire de voir si une grève soudaine et générale ne se préparait pas. Je surveillais le fil twitter d'Air France qui m'annoncerait «qu'en raison d'un mouvement inopiné des contrôleurs aériens qui protestaient contre la dégradation de leurs conditions de travail, tous les vols transatlantiques étaient remis aux calendes grecques.»

Ce n'est que lorsqu'elle est apparue, toute pimpante, à la desserte voyageur de l’aéroport que j'ai compris que cette fois je n'y échapperai pas, que j'étais bon pour passer une quinzaine en enfer, que je pouvais dire au revoir à la douce quiétude de mon existence.

En cela, je n'ai pas été déçu

Les deux premiers jours, elle s'est tenue à carreau. Encore perdue dans les limbes du décalage horaire, rattrapée par la fatigue de son périple, incapable de trouver ses repères, elle a erré dans l'appartement comme un fantôme, lascive et vaporeuse, juste assez vaillante pour demander toutes les trente secondes, d'une voix inquiète, quelle heure il pouvait bien être en France.

Elle ne comprenait rien à rien, elle confondait le matin avec le soir, le soir avec le matin, le déjeuner avec le dîner, elle se réveillait au beau milieu de la nuit et cherchait, sans le trouver, le canal de diffusion de «Questions pour un champion». Elle se rendormait à l'aube, hagarde, désabusée, éreintée, se levait à pas d'heure, piquait des siestes au moment du café, connaissait un regain de forme quand toute la maisonnée était déjà partie se coucher, s'endormait aux toilettes.

Quand son corps a fini par s'habituer au changement de fuseaux horaires, quand elle a enfin émergé, quand elle a enfin compris que la France se trouvait dans une autre dimension, sur une autre planète, elle est redevenue telle que je l'avais connue depuis toujours: revêche et inquisitrice, toujours prompte à répandre son fiel –le contraire de ma mère– jamais plus heureuse que quand elle trouvait un moyen de me rabaisser: «Alors, vous ne travaillez toujours pas, vous comptez vivre ainsi, sur le dos de ma fille, jusqu'à quand au juste?». Ou encore:

«Au lieu de perdre votre temps à écrire des romans illisibles que personne n'a jamais songé à acheter, pas même mon libraire –il vous trouve ampoulé et obnubilé par votre Shoah– vous n'auriez pas plutôt intérêt à vous reconvertir comme garagiste ou plombier ou vendeur de babouches, enfin quelque chose qui rapporterait et pourrait être utile à la collectivité?»

J'ai laissé dire, j'avais l'habitude

Mais même avec le chat, elle s'est montrée odieuse:

«A-t-on idée de vivre aussi longtemps? Regardez-le donc, ce n'est même plus un chat, on dirait une réclame pour une entreprise de pompes funèbres, vous n'avez pas songé à le faire piquer? Cela vous laisserait le temps de repeindre les murs, ils font peine à voir, on croirait que le fils caché de l'abbé Pierre a pris ses quartiers chez vous.»

Je lui ai laissé mon bureau –la pièce où d'habitude j'écris– elle a pris un malin plaisir à enfouir ma table de travail sous un amas de fanfreluches exotiques dont j'ai peine à comprendre à quoi elles peuvent bien lui servir. Elle devrait comprendre tout de même que nous ne vivons pas dans un lupanar et que je ne suis pas à la tête d'un bordel clandestin.

J'ai eu peur qu'elle ne s'en serve pour étouffer le chat et prétende, après coup, que ce corniaud avait ravi son foulard de chez Hermès pour se pendre au lustre du salon; du coup, jamais trop prudent quand il s'agit de lui, je l'ai mis en pension complète chez la voisine, le temps de son séjour.

Elle s'est plainte tour à tour du ciel trop bleu, du ciel trop gris, du ciel tout court, de la nourriture, de l'heure des repas, de l'absence d’ascenseur dans l'immeuble, de l’exiguïté de la salle de bains, des miaulements du chat qu'elle percevait de chez la voisine, du très mauvais goût de nos tableaux, de nos nouvelles habitudes alimentaires qualifiées de dégénérées et de sectaires, de tout et de rien, de la petite mine de sa fille, de la mienne qui était bien trop radieuse pour être honnête, des mouettes et de leurs caquètements entêtés, du fait que je n'étais pas capable de lui trouver Télé 7 Jours dans toute la ville, de mon goût récent pour la musique classique au sujet duquel elle m'a traité de snob, de pédant, d'intello de gauche, de juif apatride, de chauve sans idées ni argent, de misanthrope zoophile, de bouffeur de pois chiches, de blogueur incontinent dont Slate ferait bien de se séparer avant qu'il ne soit trop tard.

Elle a eu comme une crise de nerfs et s'est effondrée sur le canapé

Hier, quand je lui ai appris que Sarkozy était mis en examen, elle a eu comme un haut-le-cœur, elle a porté sa main à sa bouche en un geste d'effroi, j'ai bien cru qu'elle allait s'évanouir, j'en ai rajouté, j'ai prétendu qu'il avait dormi en prison, que Carla avait demandé le divorce, que Guéant s'était jeté dans la Seine –«Claude n'a pas fait ça?»

Si, si, j'ai renchéri, on l'a retrouvé du côté de Rouen, les poches de sa veste pleine de valises de billets. Quant à Brice, il avait été expulsé direct vers l'Algérie: elle s'est décomposée et a supplié sa fille de la laisser voir le journal de Jean-Pierre Pernaut en replay, sur TF1.fr.

L'ordinateur a planté, elle a eu comme une crise de nerfs et s'est effondrée sur le canapé. En larmes.

Pour enfoncer le clou, j'ai mis à fond les baffles –la Neuvième de Mahler– elle s'est enfermée dans la salle de bains en hurlant que j'étais un pervers de sémite qui passait son temps à déshonorer la France et rendait sa fille encore plus bête qu'elle ne l'était déjà.

À LIRE AUSSI Laeticia Hallyday: de sainte à marâtre

Elle repart dans une semaine.

C'est dommage, moi qui commençais à peine à prendre mes habitudes...