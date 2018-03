Les Brésiliens importent de plus en plus de sperme américain pour avoir des enfants blancs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wall Street Journal

Depuis 2011 au Brésil, les importations de sperme venant des États-Unis ont augmenté d'environ 3000%. De plus en plus de couples infertiles, femmes célibataires ou couples de femmes font appel à des banques de sperme américaines, et choisissent en majorité des donneurs à la peau et aux yeux clairs.

Plus de 50% de la population brésilienne est noire et métisse, mais l'élite politique et sociale est en grande partie composée de descendants de colons et immigrés européens qui ont la peau plus blanche. Dans ce contexte, choisir un donneur blanc est vu «comme une façon d'assurer que son enfant aura de meilleures opportunités, comme un meilleur salaire et un meilleur traitement de la part de la police», écrit la journaliste Samantha Pearson dans le Wall Street Journal.

L'autre facteur qui entre en jeu est que ceux qui ont les moyens de payer des dons de sperme et des procédures in-vitro ont plus tendance à être blancs, et veulent des enfants qui leur ressemblent.

Selon les autorités sanitaires brésiliennes, un tiers des dons de sperme importés viennent de donneurs blonds et 52% d'hommes aux yeux bleus. Selon le directeur d'une banque de sperme de Seattle aux Etats-Unis, ces préférences reflètent le marché global, où la demande est majoritairement pour les donneurs blonds aux yeux bleus (c'est par exemple aussi le cas en Inde).

Au Brésil, les femmes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter du sperme américain (environ 1500 dollars la fiole) ont une autre solution moins coûteuse: sur Facebook, des hommes au teint clair proposent de vendre leur sperme ou d'avoir des rapports sexuels.

Le Wall Street Journal a retrouvé l'un d'eux, João Carlos Holland de Barcellos, un informaticien de 61 ans qui est blond aux yeux bleus et vend régulièrement des échantillons de son sperme dans son appartement.